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    與安倍昭惠談全球情勢 川普：為世界和平 中國和台灣是重大議題

    日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，廿二日應邀在日本李登輝之友會舉辦的年終餐會上，以「我對台灣的寄望」為題發表演說。（駐日特派員林翠儀攝）

    日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，廿二日應邀在日本李登輝之友會舉辦的年終餐會上，以「我對台灣的寄望」為題發表演說。（駐日特派員林翠儀攝）

    2024/12/23 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，廿二日應邀在日本李登輝之友會舉辦的年終餐會上，以「我對台灣的寄望」為題發表演說。她表示，日本和台灣是以友誼連結的兩個國家，台灣這個國家如此重視民主、人權和自由，日本人應該更珍惜，包括她自己也經常反省，台灣人這麼挺日本，但日本人真的了解台灣嗎？

    安倍昭惠本月十五日應美國總統當選人川普之邀，前往佛羅里達州的海湖莊園做客，兩人談話內容受到高度矚目。讀賣新聞披露，昭惠和川普的餐會話題，除了緬懷安倍晉三之外，也提到包括台灣在內的全球情勢。川普表示，「為了世界和平，中國和台灣是重大議題」，顯示美國新政府重視應對台海情勢的立場。

    昭惠在演說中並未透露會談內容，僅表示「那是一場美好的餐會」。但她提到二○一九年川普到日本進行國是訪問時，安倍和她在東京一家燒烤店款待川普伉儷的一段插曲。昭惠表示，當時聊到戰爭的話題，川普向安倍說，「如果是我和晉三的話，就不會發生上次的（日美）戰爭」。

    昭惠認為，川普是一位「不想要戰爭的人」，她對川普的外交手腕抱持期待，希望川普能帶領我們走向和平的世界。

    昭惠應邀日本李登輝之友會演說 籲日人珍惜重視民主的台灣

    昭惠在演說中也提到李登輝總統與安倍亦師亦友的關係。她表示，李登輝比日本人更了解日本的優點，也將日本傳統精神和美好傳授給安倍，日本人應該更珍惜台灣這個重視民主、人權和自由的國家；基於應該進一步瞭解台灣的反省，她去年和今年二度訪台，明年二月也預定前往台灣，未來也將繼續向更多人介紹台灣。

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