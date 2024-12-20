中國海外警局侵入紐約 華裔男認罪

美國紐約市華裔僑領、紐約長樂公會秘書長陳金平出席法庭素描圖。（路透檔案照）

2024/12/20 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國紐約市華裔僑領、紐約長樂公會秘書長陳金平十八日在法庭就密謀充當外國政府代理人罪名認罪，法官將於明年五月卅日判決，最高可能面臨五年監禁。美國司法部負責國安事務的助理部長馬修—奧爾森表示，陳金平在法庭上承認他在曼哈頓「膽大妄為地建立一個秘密警察局」，並在聯邦調查局（FBI）調查時試圖隱瞞。

幫忙監控中異議人士

六十一歲的陳金平是與同案被告、長樂公會前會長盧建旺於二○二三年四月被捕。起訴書指出，陳、盧從二○二二年初開始，在曼哈頓的華埠社區開設並經營中國福州市公安局的地方分支機構「福州警僑事務服務站」，該辦公室佔地一整層大樓，提供包括幫助中國公民更新中國駕照的基本服務，但也用來辨認居住在美國的民主活動人士。二二年四月，盧建旺收到中國公安部指示，要求他確認在加州一名民運人士的住址。

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經FBI的調查，該秘密警察局於二○二二年秋遭關閉。不過，兩人為了阻撓調查，從手機中刪除向一名中國政府官員報告的通訊紀錄。

坦承為中國政府工作

在紐約東區聯邦法庭上，陳金平向法官坦承為中國政府工作，也坦承自己沒有向司法部通知與註冊擔任外國代理人。同案被告盧建旺並未認罪。

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」在二○二二年發布調查報告，指中國在北美、歐洲和其他有華人社區的地方廣設秘密警察局，非法和中國政府合作，壓迫逃犯返國。然而，中國否認這些是警察局，並表示它們的存在主要是為了提供公民服務。

廿三年四月逮捕陳、盧的行動是美國司法部打擊「跨國鎮壓」的一系列行動之一，目的在防堵如中國等外國政府在美國識別、恐嚇和壓制異議人士。馬修—奧爾森在聲明中表示，「這個非法警察局的設立並非為了公眾安全，而是為了進一步實現中華人民共和國的陰險和鎮壓目的，直接侵犯了美國的主權」。

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