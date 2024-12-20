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    美爆首例禽流感重症 加州進入緊急狀態

    美國H5N1禽流感病毒疫情升溫，十八日通報出現全美首個人類感染H5N1的重症病例，加州當天稍後也因有約六成牛群感染H5N1而宣布進入緊急狀態。（路透）

    美國H5N1禽流感病毒疫情升溫，十八日通報出現全美首個人類感染H5N1的重症病例，加州當天稍後也因有約六成牛群感染H5N1而宣布進入緊急狀態。（路透）

    2024/12/20 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國的H5N1禽流感疫情有升溫趨勢，十八日通報出現全美首起人類感染H5N1病毒的重症病例；同日，加州因H5N1傳播嚴重，有約六成乳牛群的H5N1篩檢結果呈陽性而宣布進入緊急狀態。

    全美首起H5N1重症病例是在路易斯安那州的一名居民，疑似因與後院的染疫及死亡禽群接觸而罹患嚴重呼吸道疾病入院，病情危急；路州衛生部在聲明中指出，據報該患者有潛在性疾病，再加上年逾六十五歲，因而風險更高。

    今年四月以來，美國疾病管制暨預防中心（CDC）已確認全美有六十一起人類感染H5N1病例，該中心的國家免疫與呼吸疾病中心主任達斯卡拉基斯說，路州病例是第一起與自家非商業家禽有關的人類H5N1病例。儘管衛生當局稱禽流感對一般民眾的風險仍低，但上述路州染疫重症病例顯示，過去導致染疫酪農工紅眼或結膜炎的H5N1，對人類構成的健康風險上升。

    此外，CDC與專家皆指出，路州重症患者感染的H5N1的基因排序，顯示是來自野鳥的D1.1基因型，有別於美國其他的禽流感輕症病患感染的來自乳牛的B3.13基因型。

    加州6成乳牛群篩檢結果呈陽性

    同日稍後，由於迄今已有約佔全州六成的六四五個乳牛群感染H5N1，加州州長紐森宣布該州進入緊急狀態，以確保州政府各部會能擁有快速因應這波疫情的資源與彈性，「儘管目前對大眾的風險仍低，我們將繼續採取一切必要措施來防止病毒傳播」。

    美國今年三月首度發現有牛群感染H5N1，加州則是在八月首度發現牛群染疫；迄今全美有十六州共八六五個牛群被感染，加州的數量顯然遠高於其他州。

    此外，加州還在樣本被檢測到病毒後召回兩家公司的生乳產品，以及該州近日有兩名孩童的禽流感篩檢結果呈陽性，其中一童因無接觸染疫動物以致感染源不明，另一人據信是喝生乳而被感染，但無法確認病原體是H5N1。

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