尹錫悅辯護律師:總統沒想過內亂

南韓總統尹錫悅的律師團隊十九日公開否認總統涉及內亂罪。圖為當日首爾仍有民眾持續示威，要求尹錫悅辭職。（法新社）

2024/12/20 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕遭國會彈劾的南韓總統尹錫悅聘請的律師團隊十九日表示，總統本月實施戒嚴令並未涉及內亂罪，因為任何意圖煽動內亂的人都不會做尹錫悅所做的事情，即在全世界面前宣布戒嚴。

說法與多名軍官證詞矛盾

尹錫悅律師團隊發言人石東炫在首爾的高等檢察廳前表示，尹總統「很清楚，很有信心」要在法庭上對抗這場官司，「從尹總統的角度來看，他甚至沒有考慮過內亂」，因為「世界上哪有領導人透過現場記者會向人民與全世界說我將發起內亂？」「戒嚴令只持續了兩三個小時就依照國會要求而解除，這不能被稱為內亂」。

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與尹錫悅相識四十多年，同為首爾大學法律系學生的石東炫進一步說，「總統告訴部署的軍隊和警察，他們不應該與公民發生衝突」，「總統是一名法律人，所以他為什麼要談論逮捕？如果他們真的逮捕了，他們會把他們帶到哪裡？我希望人民和媒體考慮這樣的常識」。

韓聯社指出，石東炫的說法與多名高階軍官的證詞互相矛盾，他們指尹錫悅下令軍隊把國會議員從議場拖出來，以阻止他們投票否決戒嚴令，並在戒嚴令生效期間下令逮捕知名政界人士。

然而，石東炫指出，他認為尹錫悅宣布戒嚴並非出於治國之爭和個人恩怨，而是基於判斷國家確實已處於緊急狀態。

尹錫悅正因十二月三日發布短暫的戒嚴令而受到內亂罪指控的調查，並且已遭彈劾停職，正等候憲法法院的審判。南韓憲法法院十九日上午就本案舉行閉門的法官評議會，討論案件爭議焦點。由於南韓總統警衛處從十六日起就拒絕收受憲法法院寄送的彈劾案審理文件，韓聯社稱憲法法院正考慮以「視為送達完成」的方式完成送達流程。

當晚戒嚴部隊實彈逾萬枚

在另一方面，根據南韓國防部十九日向最大在野黨「共同民主黨」議員提交的資料顯示，戒嚴期間戒嚴部隊共投入一千五百多名兵力、一○七輛軍車，還出動十二架黑鷹直升機搭載特種部隊飛往首爾汝矣島的國會大樓。特種部隊當時接到封鎖國會、選舉管理委員會和共同民主黨總部大樓的任務，攜帶武器有狙擊步槍、K1衝鋒槍和手槍等槍械，目前確認為執行任務運出的實彈超過一萬枚。

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