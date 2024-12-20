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    布林肯會魯比歐 備好政權無縫過渡

    美國國務卿布林肯十八日出席外交關係協會座談會。（路透）

    美國國務卿布林肯十八日出席外交關係協會座談會。（路透）

    2024/12/20 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統當選人川普即將在明年一月上任，現任國務卿布林肯十八日與候任國務卿魯比歐會面。魯比歐日前曾在「美國之音」訪問中表示，若提名獲得確認，他有信心以國務卿身分，與北京接觸。

    國務院副發言人帕特爾十八日表示，布林肯當天上午與魯比歐會談，兩人「談了好一段時間」，「這是一次良好、建設性和具有實質性的對話」，國務院隨時準備好，協助政權「無縫過渡」。

    魯比歐有信心與北京接觸

    長期批評北京政府的魯比歐，二○二○年遭中國制裁，因此，他出任這個美國最高外交官一職後，如何與北京互動，受到外界關注。魯比歐這月初向美國之音表示，若其提名獲得國會通過，他有信心「找到某種解決方案」，與北京接觸。至於他在外交政策問題上，是否會維持過去的立場，魯比歐說，「總統制定外交政策，我們國務院的工作就是執行它」。

    美國之音報導，魯比歐九月才在「中國製造的世界」報告中警告，「共產主義中國，是美國歷來所面對的最強大對手」，敦促美國議員、企業執行長和投資者，傾整個社會之力，「重建我們的國家，戰勝中國的挑戰，為後世繼續維持自由的火炬不滅」。

    彭博報導指出，這次布林肯與魯比歐會面，為拜登政府與川普新政府之間，目前為止不同於尋常的政權過渡，帶來一線常態化的跡象。川普政權交接團隊部署一批被稱為「機構審查小組」的團隊，將進駐國務院，協助魯比歐和他的團隊，在川普上任當天就能立刻工作。

    目前，拜登與川普團隊之間在外交政策方面的協調合作，主要集中在白宮國安會，不過包括布林肯在內的其他官員，也與川普團隊的對口保持溝通。川普政權交接團隊對於進駐國務院的機構審查團隊規模或人員組成，以及布林肯與魯比歐的會面，皆拒絕評論。

    美國候任國務卿魯比歐。（美聯社檔案照）

    美國候任國務卿魯比歐。（美聯社檔案照）

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