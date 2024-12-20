四方安全對話 明年擴大海巡聯演

美國、日本、澳洲與印度組成的「四方安全對話」將於明年初首度舉行四國海岸防衛隊聯合訓練，以對抗日益在印太地區海域耀武揚威的中國。圖為澳洲總理艾班尼斯（左起）、印度總理莫迪、美國總統拜登與時任日本首相岸田文雄在今年九月於美國舉行、敲定上述聯合訓練的「四方安全對話」領袖峰會上合影。（美聯社）

2024/12/20 05:30

抗中「灰色地帶」戰術 強化印太海事安全

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港南華早報十九日報導，專家指出，美國、日本、澳洲與印度組成的「四方安全對話」（QUAD）計畫明年舉行聯合海岸防衛隊訓練與推出一系列新倡議，以強化印太海事安全，此一策略反映出該組織在維護區域安全與對抗中國獨斷詮釋海事規則上轉向「灰色地帶」戰術。

下月8日首度在日舉行海岸防衛隊演習

南早根據「日經亞洲」引述日本外務省消息人士指出，QUAD將從明年一月八日在東京灣橫濱港舉行歷來首次海岸防衛隊聯合演習，時間點恰逢印度海岸防衛隊隊長希瓦馬尼（Paramesh Sivamani）訪日，以及一艘印度大型巡邏艦抵達橫濱；「日經亞洲」稱四國的海岸防衛隊將一同進行石油與危險物質管制訓練，以及分享與評估彼此的操作方法。

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QUAD的海岸防衛隊聯合演習，是美日澳印九月在美國舉行領袖峰會時敲定；根據當時會後發布的聯合聲明，四國海岸防衛隊將展開在印太地區的聯合巡邏任務，並於自家船艦上搭載他國人員。

澳洲國立大學（ANU）戰略研究與國防研究中心博士候選人李東根（譯音）表示，由於該區目前的勢力平衡，印太地區海岸防衛隊的角色已有所擴大；美中及其合作夥伴都了解衝突升級到直接軍事衝突的風險，因此正逐漸採取灰色地帶戰略，以維護或執行其所支持的規則與規範。

增強四方內部合作 尋求印太夥伴參與

新德里智庫「觀察研究基金會」研究助理哈爾達（Sayantan Haldar）說，四國海岸防衛隊聯合演習對建立基於規則的海上秩序至為重要。有鑑於中國海軍在印太地區步步進逼，以及面對菲律賓等國時的好鬥挑釁，四國在海岸警衛隊層面上的合作，是對抗中國獨斷強勢的重要機制，有助於增強四方內部的合作，並尋求讓印太地區其他志同道合夥伴參與的可能。

澳洲拉特普大學研究員克雷頓（Kate Clayton）則表示，四國在九月峰會上敲定的海岸防衛隊演訓計畫，「是對抗中國在印太水域日益擴張與侵略的一小步」。

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