芬太尼毒害 美跨黨派議員提案究責中國

美國兩黨議員17日提出3項法案，包括成立中國特別工作小組打擊毒品販運，以打擊中國在美國芬太尼危機中扮演的角色，並為制裁中國鋪路。（美聯社檔案照）

2024/12/19 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」的民主、共和兩黨議員，十七日提出三項法案，打擊中國在美國類鴉片強效止痛藥「芬太尼」（Fentanyl）濫用危機中所扮演的角色，包括成立中國特別工作小組，打擊毒品販運，為制裁中國鋪路。

美國政府指出，中國是墨西哥毒梟製造芬太尼使用的化學前驅物最大來源，中國洗錢份子已成為國際毒品交易的關鍵角色。眾院美中戰略競爭特別委員會表示，這類提案有助於就中國共產黨「透過其國家對（芬太尼）前驅物的補貼，直接助長芬太尼危機」，向其追究責任。

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其中一項法案「中共芬太尼制裁法案」（Fentanyl Sanctions Act），由民主黨籍眾議員歐清傑（Jake Auchincloss）提出，該法案將授權美國政府，切斷中國公司與美國銀行系統的聯繫，對象包括「明知或不計後果地」為運輸非法合成毒品提供便利的船隻、港口和網路市場。歐清傑說，「這是國家支持毒害美國人民…其源頭完全在中國」。

委員會表示，另外兩項法案將成立一個由美國政府部會組成的工作小組，展開聯合行動，打擊販運網，並可就中國實體未經適當申報或透過正規入境管道，向美國運送用於製造芬太尼的前驅物，對其施以民事處罰。

由於這屆國會議員任期將屆，這些法案可能必須在明年一月三日、新一屆國會宣誓就職後重新提出。

接近美國總統當選人川普的共和黨人士認為，北京不但利用、甚至策劃這種合成鴉片類藥物的流行，來傷害美國人。該委員會民主黨籍首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）本月稍早也曾撰文表示，「該是為芬太尼危機對北京硬起來的時候了」。

對此，中國外交部發言人林劍十八日回應，美國若干政客扭曲事實，散布虛假訊息，抹黑中方的禁毒能力，中國是禁毒最堅決、政策最徹底、紀錄最良好的國家，也是世界上列管物質最多、管制最嚴格的國家之一，呼籲美方加強國內監管、減少需求，「而不是內病外治，甩鍋推責」。

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