阿塞德垮台不到1週 俄開始撤軍

衛星影像顯示，在敘國東南沿海城市拉塔基亞郊外的俄國赫梅敏空軍基地，有一架俄軍安托諾夫124（圖右）重型運輸機打開鼻錐，準備裝載物品。（路透）

2024/12/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國太空科技公司馬薩爾（Maxar）十三日上午拍攝的衛星影像顯示，在敘利亞總統阿塞德政權八日倒台後，長年為阿塞德撐腰的俄羅斯已開始在一個重要基地收拾部分軍備，可能預示準備從敘國撤軍，但尚不清楚是全面或部分撤軍。敘國安全官員證實，一架俄國運輸機十四日飛往利比亞，預計幾天內將有更多航班起飛。

收拾赫梅敏基地軍備 運輸機飛利比亞

衛星影像顯示，在敘國東南沿海城市拉塔基亞郊外的俄國赫梅敏空軍基地，有兩架俄軍安托諾夫一二四（An-124）重型運輸機打開鼻錐準備裝載物品，另一架卡莫夫五二（Ka-52）攻擊直升機被拆卸，可能準備裝上運輸機，還有一些S-400防空飛彈的零部件，也被搬到運輸機附近。

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紐約時報驗證的另兩段影像顯示，至少一支行經大馬士革與荷姆斯的俄軍車隊，正在往北朝赫梅敏基地方向移動，車隊綿延超過八百公尺，其中大部分是貨車、裝甲人員運輸車與休旅車等，但不確定是否準備撤離。美國智庫「卡內基國際和平基金會」資深研究員馬希柯特指出，俄國明顯正在加速撤軍，但目前還不清楚是全面或部分撤軍。

路透引述駐赫梅敏基地外的一名敘國安全官員指出，一架俄軍運輸機十四日起飛前往利比亞，預計未來幾天還會有更多航班。據了解，基地內各式軍機整天活動頻繁。

俄與新領導層接觸 盼續用兩座基地

在敘國十三年內戰中，赫梅敏基地是俄國支援阿塞德政權平定叛軍的重要基地，在阿塞德垮台前也幫政府軍空襲反政府武裝部隊。然而，俄國二○二二年入侵烏克蘭後，便開始將軍事資源移回離本土較近的地區。華盛頓郵報指出，過去俄國使用赫梅敏基地對中東和非洲投射軍力，一七年與阿塞德政府簽下四十九年租約；建於前蘇聯時期的土托斯基地，則負責接應地中海東側的俄國艦船。若失去這兩座基地，俄軍將被迫到阿爾及利亞、蘇丹、利比亞等地另覓戰略價值都不如敘國的新地點。

美官員：俄縮減駐軍規模 應不會完全撤軍

美國官員相信，俄國雖打算縮減敘國駐軍規模，但不會完全撤軍，應會尋求保住目前的海、空軍基地。俄國副外交部長鮑格達諾夫十二日說，莫斯科已與敘國新政治領導層接觸，盼協商繼續使用這兩座基地。

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