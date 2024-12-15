為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阿塞德垮台不到1週 俄開始撤軍

    衛星影像顯示，在敘國東南沿海城市拉塔基亞郊外的俄國赫梅敏空軍基地，有一架俄軍安托諾夫124（圖右）重型運輸機打開鼻錐，準備裝載物品。（路透）

    衛星影像顯示，在敘國東南沿海城市拉塔基亞郊外的俄國赫梅敏空軍基地，有一架俄軍安托諾夫124（圖右）重型運輸機打開鼻錐，準備裝載物品。（路透）

    2024/12/15 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國太空科技公司馬薩爾（Maxar）十三日上午拍攝的衛星影像顯示，在敘利亞總統阿塞德政權八日倒台後，長年為阿塞德撐腰的俄羅斯已開始在一個重要基地收拾部分軍備，可能預示準備從敘國撤軍，但尚不清楚是全面或部分撤軍。敘國安全官員證實，一架俄國運輸機十四日飛往利比亞，預計幾天內將有更多航班起飛。

    收拾赫梅敏基地軍備 運輸機飛利比亞

    衛星影像顯示，在敘國東南沿海城市拉塔基亞郊外的俄國赫梅敏空軍基地，有兩架俄軍安托諾夫一二四（An-124）重型運輸機打開鼻錐準備裝載物品，另一架卡莫夫五二（Ka-52）攻擊直升機被拆卸，可能準備裝上運輸機，還有一些S-400防空飛彈的零部件，也被搬到運輸機附近。

    紐約時報驗證的另兩段影像顯示，至少一支行經大馬士革與荷姆斯的俄軍車隊，正在往北朝赫梅敏基地方向移動，車隊綿延超過八百公尺，其中大部分是貨車、裝甲人員運輸車與休旅車等，但不確定是否準備撤離。美國智庫「卡內基國際和平基金會」資深研究員馬希柯特指出，俄國明顯正在加速撤軍，但目前還不清楚是全面或部分撤軍。

    路透引述駐赫梅敏基地外的一名敘國安全官員指出，一架俄軍運輸機十四日起飛前往利比亞，預計未來幾天還會有更多航班。據了解，基地內各式軍機整天活動頻繁。

    俄與新領導層接觸 盼續用兩座基地

    在敘國十三年內戰中，赫梅敏基地是俄國支援阿塞德政權平定叛軍的重要基地，在阿塞德垮台前也幫政府軍空襲反政府武裝部隊。然而，俄國二○二二年入侵烏克蘭後，便開始將軍事資源移回離本土較近的地區。華盛頓郵報指出，過去俄國使用赫梅敏基地對中東和非洲投射軍力，一七年與阿塞德政府簽下四十九年租約；建於前蘇聯時期的土托斯基地，則負責接應地中海東側的俄國艦船。若失去這兩座基地，俄軍將被迫到阿爾及利亞、蘇丹、利比亞等地另覓戰略價值都不如敘國的新地點。

    美官員：俄縮減駐軍規模 應不會完全撤軍

    美國官員相信，俄國雖打算縮減敘國駐軍規模，但不會完全撤軍，應會尋求保住目前的海、空軍基地。俄國副外交部長鮑格達諾夫十二日說，莫斯科已與敘國新政治領導層接觸，盼協商繼續使用這兩座基地。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播