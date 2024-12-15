民主歷史新頁 首爾200萬人振臂歡呼

聚集在南韓國會外的抗議群眾，歡慶尹錫悅彈劾案通過。（法新社）

2024/12/15 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕南韓國會十四日通過總統尹錫悅彈劾案，最大在野黨共同民主黨（DPK）讚揚此為人民和民主「歷史性的勝利」。據南韓警方統計，十四日下午聚集在首爾國會議事堂周邊漢江公園等地點的抗議群眾約達廿萬人，活動主辦團體「尹錫悅立即辭職及社會改革緊急行動」估計人數達兩百萬。得知彈劾案通過後，現場爆出掌聲和歡呼，甚至有民眾喜極而泣。

韓聯社報導，共同民主黨黨鞭朴贊大表決後、面對媒體時，向彈劾尹錫悅的支持者們表達感激之意，「因為所有聚集在國會前熱切高呼保護憲法和民主的人們，我們創造了一次歷史性的勝利」。

請繼續往下閱讀...

彈劾成功僅第一步 接著要徹查

朴贊大強調，三日爆發的戒嚴事件尚未落幕，彈劾成功僅僅是第一步，誓言要對尹錫悅及其「叛亂共謀」發動徹底調查，敦促憲法法院迅速啟動審判程序，嚴格依照憲法做出裁決。

在十三日國會全體會議環節中，朴贊大提及甫獲諾貝爾文學獎作家韓江作品「少年來了」，呼籲國會議員支持彈劾案，「一九八○年五月拯救了二○二四年十二月；死者拯救了生者；我們的民主對光州的虧欠難以計數」。少年來了以一九八○年五月民主化運動「光州事件」為背景，當時在軍方的武力鎮壓下，造成數百至數千民眾死亡。

美聯社報導，數十萬聚集在國會周邊支持彈劾尹錫悅的群眾，在得知結果後歡欣鼓舞，紛紛揮舞手中的標語和用於流行音樂活動的鮮豔螢光棒，互相擁抱、高歌共舞，或是拍照記錄歷史性一刻，現場輪番播放少女時代和BIGBANG等知名韓團歌曲，氣氛活絡熱烈。

台上的活動領導人高喊：「我們維護了憲法秩序！」共同民主黨黨代表李在明向示威民眾喊話，他們應該一同奮戰，才能讓尹錫悅儘速下台，「是你們，人民，辦到了。你們正寫下歷史新頁」。

尹支持者怒喊解散國民力量黨

相較之下，聚集在首爾廣場的尹錫悅支持者難掩失落之情；由保守派團體在光化門地區組織的活動，現場約四．一萬人在聽聞彈劾通過後，亦陷入愁雲慘霧，民眾一個接著一個離開，且在無法捍衛尹錫悅總統職位的情況下，進而怒喊「解散國民力量黨」。

民眾在得知彈劾通過後群情振奮，警方估計14日在南韓國會周邊的示威群眾約20萬人，主辦方聲稱達200萬人。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法