南韓在野黨彈劾聲明 引發外交路線論戰

日本首相石破茂14日在南韓第2次彈劾總統案通過前，接受媒體訪問時強調，南韓是應對國際事務的重要鄰國與合作夥伴，日韓關係重要性沒有絲毫改變，無論彈劾案結果如何，必須不斷努力與南韓密切溝通。圖為石破10日與來訪的美國國防部長奧斯汀在東京舉行雙邊會談。（歐新社）

2024/12/15 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕韓國日報揭露，南韓國會對總統尹錫悅發動的兩次彈劾期間，在野黨的彈劾聲明引發美國與中國外交角力，也由於尹錫悅執政期間積極改善對日本關係，外界擔憂彈劾後兩國關係可能生變。

批尹親美日 忽視地緣政治平衡

報導指出，七日進行的首次彈劾案表決，由六名在野黨議員提交的聲明寫道，「在所謂的『價值觀外交』（Value Diplomacy）掩蓋下，尹錫悅政府忽視地緣政治平衡，挑釁北韓、中國和俄國，並藉由指派與日本立場一致的人士擔任關鍵政府職務，追求不尋常的親日立場。這樣的做法導致了東北亞的孤立，升高戰爭風險，且無法維護對國家維安和公共安全的責任」。

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尹錫悅自二○二二年五月上任後，外交路線主張透過強化韓美關係及深化首爾、東京和華盛頓三方合作，尋求朝鮮半島的安全和穩定。尹錫悅亦著重強調自由、民主價值，申明國家需要追求「價值觀外交」，強化與志同道合國家的關係。

因此，南韓在野黨在首次彈劾聲明中，對價值觀外交的評論，引發華府關切。美政府不但聯繫在野黨議員，詢問為何改善韓日關係、強化韓美日三方合作等關鍵的外交成就，會成為在野黨的彈劾理由？現任駐韓大使高德柏格更取消了原定與最大在野黨共同民主黨黨代表李在明的會面。

在野黨立場親中 外界抱持疑慮

除了美國政府，外國媒體也紛紛向在野黨領導層尋求對價值觀外交立場的清楚解釋。面對各方及輿論質疑，共同民主黨與其他在野黨議員在第二次彈劾案中修改聲明，移除爭議用詞及對價值觀外交的譴責論述。

然而，此舉反而引發中國官員關切。報導指出，中方代表透過非官方管道詢問在野黨議員，當中是否有來自包括美國壓力在內的外國勢力影響？在野黨說明，最初的彈劾動議聲明是由於戒嚴令宣布後的倉促程序所導致。

專家警告，尹錫悅的戒嚴令及後續的彈劾爭議皆已損害了南韓的國際信譽。

南華早報報導，東京基督教大學政治學及國際研究教授納吉指出，日本有許多理由擔憂李在明接掌南韓政府的可能性，包括他曾公開表明自己視日本為「敵意國家」，有意重新檢視慰安婦和強迫勞動等兩國歷史宿怨；公開質疑「為何要挑釁中國」，可能在台灣議題在內的任何潛在軍事危機上避免採取立場；主張強化與北韓接觸、交流，以減少兩韓緊張。

聚集在南韓國會議事堂的抗議群眾喜極而泣。（彭博）

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