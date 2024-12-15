南韓總理代理總統 力穩民心

南韓國務總理韓悳洙暫代總統職務。（彭博）

2024/12/15 05:30

韓悳洙下令軍方加強警戒

〔編譯張沛元／綜合報導〕在南韓國會通過對總統尹錫悅的彈劾後，暫代總統職務的南韓國務總理韓悳洙十四日誓言竭盡所能維持政府穩定運作，以免民眾不安或社會動盪，以及下令軍方加強警戒慎防北韓伺機挑釁。美國白宮則肯定南韓的民主韌性與法治。

韓悳洙在成為代理總統後，於首爾市中心的政府大樓外告訴媒體，他將竭盡所有力量與努力，以便在此艱困時間穩定地管理國家事務…政府各部門應竭盡全力，以免民眾感到不安或社會處於震盪。韓悳洙還對國防部、聯合參謀本部、外交部與經濟部等政府部會首長下達穩定指示，並要求軍方維持密切備戰態勢，以防北韓在尹錫悅彈劾案於國會過關後趁機挑釁。

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本身也捲入戒嚴被調查

七十五歲的哈佛大學經濟學博士韓悳洙是職業技術官僚，以經驗豐富、行事理性與舉止溫和著稱，曾在無論立場保守或開放的五任總統的政府中身居高位；超過四十年的公職生涯中，他除了自尹錫悅上台以來就擔任總理，以及在二○○七到○八年短暫擔任前總統盧武鉉政府的總理，英文流利、專精經貿、外交與公共事務。

在黨同伐異嚴重的南韓，韓悳洙能長期跨越黨派藩籬擔任各種要職，實屬罕見；而今他在國家陷入四十年來，最重大政治危機之際接下代理總統的重任，當務之急在於既要讓政府能持續中運作，同時兼顧來自北韓的威脅與國內經濟放緩。

不過，韓悳洙本身也捲入「戒嚴之亂」，因出席尹錫悅在宣布戒嚴的數分鐘前夕召開的內閣會議而遭調查，以及得為尹錫悅被控叛國的調查出庭應訊。

南韓最大在野黨共同民主黨已提告要求將韓悳洙納入戒嚴之亂的調查。若韓悳洙因在野黨發起彈劾而遭停職，則由經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆代行總統、國務總理職權。

白宮肯定南韓民主韌性

與此同時，執政黨國民力量黨的內訌擴大，最高委員會五名議員宣布集體請辭，為彈劾案過關承擔責任。這意味黨領導階層必須解散，黨魁韓東勳也需要下台，但他目前並無下台意願，可能引爆黨內另一場衝突。

美國白宮由國家安全會議發言人十四日發表聲明，肯定南韓的民主韌性與法治，強調美國與南韓的聯盟依然「堅如鋼鐵」，美國致力於維持朝鮮半島的和平與安全。

此外，南韓外交部在彈劾案通過發表聲明表示，已與美國、日本及中國的駐韓大使或臨時代辦會面，強調韓國外交立場不會因此改變。

民眾在得知彈劾通過後群情振奮，警方估計14日在南韓國會周邊的示威群眾約20萬人，主辦方聲稱達200萬人。（法新社）

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