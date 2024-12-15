為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓國會204：85彈劾尹錫悅 尹堅稱為國奉獻至最後一刻

    南韓國會昨以204票：85票通過對尹錫悅總統的彈劾，尹錫悅在彈劾案過關後發表談話，堅稱要為國奉獻至最後一刻。（法新社）

    南韓國會昨以204票：85票通過對尹錫悅總統的彈劾，尹錫悅在彈劾案過關後發表談話，堅稱要為國奉獻至最後一刻。（法新社）

    2024/12/15 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕拜執政黨「國民力量黨」多人倒戈之賜，南韓國會十四日下午二度彈劾總統尹錫悅的表決，以二○四票對八十五票順利過關，引發「戒嚴之亂」的尹錫悅在同日晚間七時廿四分，彈劾決議書送達總統辦公室的時刻，即遭停職，靜待憲法法院定其生死，但他誓言絕不放棄，並稱要為國奉獻至最後一刻。

    二度彈劾 執政黨多人倒戈

    在國會全院三百席議員全數出席下，針對被控違反民主、違憲與違法的尹錫悅的彈劾表決，以二○四票贊成、八十五票反對、三票棄權與八票無效，即贊成票超過規定的全院三分之二（兩百票），順利過關，尹錫悅就此成為繼盧武鉉與朴槿惠後，第三位被國會通過彈劾的南韓總統。由於反對陣營在國會僅控制一九二席，此一表決結果顯示，應有至少十二名執政黨議員倒戈。

    尹遭停職 待憲法法院審理

    憲法法院接下來將審理彈劾案，時間最長一八○天，期間尹錫悅暫停總統職務；若憲院最後認定彈劾案成立，尹錫悅便遭罷免，以及南韓在六十天內補選總統；若遭駁回，尹錫悅立即復職。憲院代理院長文炯培十四日晚間已受理此案，十六日將召集大法官開會討論日程。南韓國會預計在十八日就出缺的三名大法官舉行候選人聽證會，並在年底前通過任命案，參與審理。

    尹錫悅在彈劾案過關後發表聲明，直言自己將暫停一段時間，但過去兩年半來與人民攜手邁向未來之旅不能停，「我絕不放棄…我將懷抱著長存心中的批判、鼓勵與支持，為國奉獻到最後一刻」。尹錫悅還呼籲公職人員繼續堅守崗位，以及政界放下對立。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播