南韓國會204：85彈劾尹錫悅 尹堅稱為國奉獻至最後一刻

南韓國會昨以204票：85票通過對尹錫悅總統的彈劾，尹錫悅在彈劾案過關後發表談話，堅稱要為國奉獻至最後一刻。（法新社）

2024/12/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕拜執政黨「國民力量黨」多人倒戈之賜，南韓國會十四日下午二度彈劾總統尹錫悅的表決，以二○四票對八十五票順利過關，引發「戒嚴之亂」的尹錫悅在同日晚間七時廿四分，彈劾決議書送達總統辦公室的時刻，即遭停職，靜待憲法法院定其生死，但他誓言絕不放棄，並稱要為國奉獻至最後一刻。

二度彈劾 執政黨多人倒戈

在國會全院三百席議員全數出席下，針對被控違反民主、違憲與違法的尹錫悅的彈劾表決，以二○四票贊成、八十五票反對、三票棄權與八票無效，即贊成票超過規定的全院三分之二（兩百票），順利過關，尹錫悅就此成為繼盧武鉉與朴槿惠後，第三位被國會通過彈劾的南韓總統。由於反對陣營在國會僅控制一九二席，此一表決結果顯示，應有至少十二名執政黨議員倒戈。

請繼續往下閱讀...

尹遭停職 待憲法法院審理

憲法法院接下來將審理彈劾案，時間最長一八○天，期間尹錫悅暫停總統職務；若憲院最後認定彈劾案成立，尹錫悅便遭罷免，以及南韓在六十天內補選總統；若遭駁回，尹錫悅立即復職。憲院代理院長文炯培十四日晚間已受理此案，十六日將召集大法官開會討論日程。南韓國會預計在十八日就出缺的三名大法官舉行候選人聽證會，並在年底前通過任命案，參與審理。

尹錫悅在彈劾案過關後發表聲明，直言自己將暫停一段時間，但過去兩年半來與人民攜手邁向未來之旅不能停，「我絕不放棄…我將懷抱著長存心中的批判、鼓勵與支持，為國奉獻到最後一刻」。尹錫悅還呼籲公職人員繼續堅守崗位，以及政界放下對立。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法