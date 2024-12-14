美起訴書爆中企花招行賄 日外相捲入

日本外務大臣岩屋毅被指涉嫌收受中國企業「500彩票網」賄賂，13日在國會答詢時嚴正否認。（路透檔案照）

2024/12/14 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕中國企業「500彩票網」因行賄日本多名國會議員，遭美國司法部門起訴，被指涉案的日本外務大臣岩屋毅，十三日在參議院答詢時嚴正否認收受中國企業的金錢。立憲民主黨參議員杉尾秀哉質疑他擔任外相的適任性，岩屋回答「毫無懸念」。

中企在美違反海外反腐敗法

500彩票網（500.com，現為BIT Mining Ltd.）被控涉嫌在二○一七年賄賂日本國會議員，以爭取在日本投資賭場（IR）事業的機會。由於該公司在美國上市，今年六月新澤西州聯邦法院以違反「海外反腐敗法」（FCPA），起訴該公司前執行長潘正明，美國司法部上月公布起訴內容。

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起訴書指出，潘嫌在二○一七年約八月間，向日本一名國會議員行賄二百萬圓（約四十二萬台幣），同年九月又行賄多名議員，賄賂現金達二六五○萬圓（約五六○萬台幣），同年十二月又招待數名日本議員前往澳門，提供住宿飲食、賭場籌碼和性招待等。

起訴書並未公布收賄議員的姓名，僅說明為「日本政府主管基礎設施、運輸、觀光的高層官員」。本案其他部分仍在調查中，不排除向下擴大的可能性。

500彩票網行賄國會議員的案件，早在二○一九年底便於日本爆發，時任內閣府副大臣、自民黨眾議員秋元司因涉案被起訴，目前一審和二審均判處四年徒刑，並追回七五八萬圓賄款，全案還在上訴中。

4年前日爆5議員各收百萬圓

負責調查的東京地檢特搜部在二○二○年一月循線查出，500彩票網曾提供岩屋毅、中村裕之、船橋利實、宮崎政久及下地幹部等五名國會議員各一百萬圓現金，其中下地坦承收錢，已被日本維新會開除黨籍，其他四人則否認收賄，此案在日本已偵查終結。

然而，由於美方上月公布這份爆炸性的起訴書，再次對日本政壇投下震撼彈。雖然起訴書並未披露收賄議員名單，但曾被指涉收賄的岩屋現在位居石破茂內閣的外相，日本網友甚至傳出「岩屋若訪美，可能被捕」的說法。外相涉入收賄醜聞，已重創日本對美國的外交工作。

岩屋日前表示，此事已經結案，他並未收受中國企業的賄款、也未替對方關說，更不認識媒體報導的中國企業，相信自己的嫌疑已經洗刷。不過，在野黨議員不滿岩屋的回答。立民黨參議員杉尾秀哉追問岩屋曾收一百萬圓現金一事，岩屋解釋那是演講費，但事後覺得不妥已返還。杉尾則表示，從外在事實來看，美方起訴書所指的日本國會議員，顯然包括岩屋在內。

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