敢去嗎？ 川普邀習參加就職典禮

美國總統當選人川普陣營證實，已邀請中國國家主席習近平出席明年1月的就職典禮，但中方尚未做出回應。圖為川普（左）與習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的20國集團（G20）峰會期間舉行雙邊會談。（路透檔案照）

2024/12/14 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統當選人川普陣營證實，已邀請中國國家主席習近平出席明年一月廿日的就職典禮，但中方尚未做出回應。專家指出，習近平應會認定接受邀請的政治風險過高，且川普此舉對於日益升高的美中競爭態勢不會產生實質影響，出席的可能性相當低。

候任白宮新聞秘書李威特十二日在「福斯新聞」節目中證實，川普已向習近平發出邀請，邀請重要國家領袖出席美國總統就職典禮是前所未見的，「這是川普總統創造與各國領袖公開對話的事例之一，對象不僅是我們的盟友，還有對手和競爭者」。對此，中國外交部發言人毛寧在十二日的例行記者會上僅回應「目前沒有可發布的消息」。

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美國國務院紀錄顯示，自一八七四年後便無國家領袖出席美國總統就職典禮。除了習近平，對川普讚譽有加的匈牙利總理奧班也收到邀請，但未規劃出席。哥倫比亞廣播公司（CBS）引述消息人士說法，習近平應不會親自出席就職典禮，但除了依程序由中國駐美大使伉儷與會外，或許會額外派遣官員前往。

華爾街日報也說，習近平並不打算出席，而是指派高階代表，人選包括中國國家副主席韓正或外交部長王毅等，以協助打通北京與川普政府的關係，也可能要求美方不要邀請台灣代表團。

前美國國務院亞太事務助理國務卿、現任智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）國際安全和外交副總裁羅素表示，習近平不會允許讓自己的身分降低至僅僅是慶祝外國領袖勝選的賓客之一，「你能想像習近平坐在華府戶外，身邊圍繞著國會鷹派議員，注視著川普發表他的就職演說嗎？」

川普一方面不斷揚言要對中國增稅、包括上任即對中國商品加徵十％關稅，另一方面又屢次讚賞習近平，強調兩人交情深厚。美聯社指出，邀請對手國家領袖出席就職典禮固然是川普不按牌理出牌的體現，但也符合他奉行的商業談判式外交哲學，對反對者同時施以棍棒和蘿蔔，促使其依循美國偏好的條件合作。

川普十二日為紐約證交所開市敲鐘時，提到邀請特定人士出席就職典禮的想法，「有人會說，這豈不是有點風險？或許吧，但我們樂於賭一把」。川普預告，新政府將和中國大量對話，聲稱自己與北京有著「驚人的關係」，「我們一直和習近平及世界上其他領袖商討一些事情，我想我們會把事情處理得面面俱到」。

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