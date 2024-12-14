安德魯王子親信 中共統戰部間諜

英國約克公爵安德魯王子的1名中國親信兼商業夥伴，被控是替中共中央統戰部工作的特務，去年遭英國政府以危及國家安全為由禁止入境。（美聯社檔案照）

2024/12/14 05:30

英政府已禁止入境

〔編譯張沛元／綜合報導〕已故英國女王伊莉莎白二世次子、現任國王查爾斯三世大弟，封號「約克公爵」的安德魯王子，其一名中國親信兼商業夥伴被控是替中共中央統戰部工作的共諜，去年遭英國政府以危及國家安全為由禁止入境，為曾因與美國色魔富豪艾普斯坦友好的安德魯再次出包爆爭議。

兩人關係親密 也是商業夥伴

泰晤士報、每日電訊報等英國媒體十二日報導，此事之所以曝光，在於這名在法庭文件中僅以代號H6稱之的中共黨員，因去年七月遭英國內政部禁止入境而上訴英國移民法庭「特別移民委員會」（SIAC），法庭十二日宣布維持原判。H6被控已坐大到能在英國名流與中國高官間建立關係，「恐藉此遂行政治干預的目的」。

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法官在五十三頁的裁決書中直言，安德魯當時因醜聞纏身，遭輿論撻伐與王室放逐而「壓力山大」，可能因此更感念H6的死忠相挺，以致H6更能對安德魯濫用影響力；至於禁止入境令，時任內政大臣布瑞弗曼斷定H6對英國國安構成風險，有權斷定禁止H6入境英國合理與相稱。

此外，移民法庭法官本同意H6匿名，但現已將其取消，十二日生效；H6已就此提出上訴並獲「訴中救濟」，意味H6是否曝光將待日後由高等法院決定。

英媒指出，現年五十歲、有英國永久居留身分的H6，曾是中國基層公務員，二○○二年赴英求學與創業。H6與安德魯關係之親密，包括獲授權代表安德魯成立對中招商的「歐亞基金」（Eurasia Fund）、受邀出席安德魯生日趴，甚至被安德魯的資深幕僚罕布什爾（Dominic Hampshire）宣稱位居安德魯人脈網的頂端。

H6是非營利組織「四十八家集團俱樂部」榮譽會員，該組織自一九五○年代即積極推動英中貿易投資連結，成員涵蓋前首相布雷爾等英國政商名流、前外交官、退役將官等，同時被視為中國影響英國決策圈的媒介。英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）認為，H6是為中共中央統戰部工作的特務，代表中共在英從事秘密與欺騙性活動。但H6否認與中共或統戰部有關。

H6在二○二一年就曾因反恐法而在英國邊境被攔下，當局當時曾下載與檢視其手機資料，發現H6與安德魯關係匪淺。此外，H6的手機另有一封發給中共統戰部的信，以及一則H6自我介紹是中國人民政治協商會議海外代表的訊息。

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