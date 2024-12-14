為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    安德魯王子親信 中共統戰部間諜

    英國約克公爵安德魯王子的1名中國親信兼商業夥伴，被控是替中共中央統戰部工作的特務，去年遭英國政府以危及國家安全為由禁止入境。（美聯社檔案照）

    英國約克公爵安德魯王子的1名中國親信兼商業夥伴，被控是替中共中央統戰部工作的特務，去年遭英國政府以危及國家安全為由禁止入境。（美聯社檔案照）

    2024/12/14 05:30

    英政府已禁止入境

    〔編譯張沛元／綜合報導〕已故英國女王伊莉莎白二世次子、現任國王查爾斯三世大弟，封號「約克公爵」的安德魯王子，其一名中國親信兼商業夥伴被控是替中共中央統戰部工作的共諜，去年遭英國政府以危及國家安全為由禁止入境，為曾因與美國色魔富豪艾普斯坦友好的安德魯再次出包爆爭議。

    兩人關係親密 也是商業夥伴

    泰晤士報、每日電訊報等英國媒體十二日報導，此事之所以曝光，在於這名在法庭文件中僅以代號H6稱之的中共黨員，因去年七月遭英國內政部禁止入境而上訴英國移民法庭「特別移民委員會」（SIAC），法庭十二日宣布維持原判。H6被控已坐大到能在英國名流與中國高官間建立關係，「恐藉此遂行政治干預的目的」。

    法官在五十三頁的裁決書中直言，安德魯當時因醜聞纏身，遭輿論撻伐與王室放逐而「壓力山大」，可能因此更感念H6的死忠相挺，以致H6更能對安德魯濫用影響力；至於禁止入境令，時任內政大臣布瑞弗曼斷定H6對英國國安構成風險，有權斷定禁止H6入境英國合理與相稱。

    此外，移民法庭法官本同意H6匿名，但現已將其取消，十二日生效；H6已就此提出上訴並獲「訴中救濟」，意味H6是否曝光將待日後由高等法院決定。

    英媒指出，現年五十歲、有英國永久居留身分的H6，曾是中國基層公務員，二○○二年赴英求學與創業。H6與安德魯關係之親密，包括獲授權代表安德魯成立對中招商的「歐亞基金」（Eurasia Fund）、受邀出席安德魯生日趴，甚至被安德魯的資深幕僚罕布什爾（Dominic Hampshire）宣稱位居安德魯人脈網的頂端。

    H6是非營利組織「四十八家集團俱樂部」榮譽會員，該組織自一九五○年代即積極推動英中貿易投資連結，成員涵蓋前首相布雷爾等英國政商名流、前外交官、退役將官等，同時被視為中國影響英國決策圈的媒介。英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）認為，H6是為中共中央統戰部工作的特務，代表中共在英從事秘密與欺騙性活動。但H6否認與中共或統戰部有關。

    H6在二○二一年就曾因反恐法而在英國邊境被攔下，當局當時曾下載與檢視其手機資料，發現H6與安德魯關係匪淺。此外，H6的手機另有一封發給中共統戰部的信，以及一則H6自我介紹是中國人民政治協商會議海外代表的訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播