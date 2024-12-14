川普保證 不會拋棄烏克蘭

美國候任總統川普表示，反對烏克蘭使用美援飛彈攻擊俄羅斯本土，但也強調美國不會拋棄烏克蘭。圖為川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）今年9月在紐約川普大樓會晤。（美聯社檔案照）

2024/12/14 05:30

以徵收關稅為籌碼 促中向俄施壓

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國候任總統川普在「時代雜誌」專訪中表示，他「非常強烈」反對烏克蘭使用美援飛彈攻擊俄羅斯本土，但也強調美國不會拋棄烏克蘭。「華爾街日報」另披露，川普日前在與法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基的會談中，表明希望歐洲在烏俄停火後派兵駐烏、提供基輔武器以嚇阻俄國進犯，並敦促歐洲採取更多行動，促使中國向克里姆林宮施壓，以結束烏俄衝突，若北京不同意，可採取對中國徵收關稅的手段做為籌碼。

強烈反對使用美援飛彈攻擊俄本土

甫獲選時代雜誌「二○二四年度風雲人物」的川普，在十二日發布的專訪中說，烏克蘭利用美國提供的飛彈深入打擊俄國本土，乃是「愚蠢的決定」，「這只是在惡化戰爭，讓它變得更糟，本來就不該允許這麼做」。儘管如此，川普仍堅稱不會拋棄烏克蘭，因為美國對烏克蘭的支持將成為結束戰爭的關鍵力量，「我想達成（和平）協議，而達成協議的唯一方法就是不放棄（烏克蘭）」。

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白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比表示，拜登政府將竭盡所能，讓澤倫斯基總統在進行某種談判時處於最佳位置，他不會就此與川普交接團隊爭論。克里姆林宮發言人佩斯科夫則稱，川普的聲明「完全符合我們立場，也符合我們對事態升級原因的看法。」

籲歐洲駐軍烏克蘭 監督停火嚇阻俄國

川普七日前往法國參加巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）重啟儀式，期間與馬克宏、澤倫斯基會談。華爾街日報十二日披露，三位領袖當時的談話內容，為川普推動烏俄止戰提供初步輪廓。首先，川普表明不支持烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），他希望在戰後看到一個強大、裝備精良的烏克蘭。因此，他要求歐洲國家派兵進駐烏克蘭監督停火，同時提供武器裝備給基輔，以嚇阻俄國。美國會提供支援，但不會出動美軍。

據了解，馬克宏今年二月就曾提議歐洲派兵赴烏，當時僅在英、法官員之間進行討論，但遭德國及其他北約國家反對。如今川普再次帶動相關討論，但仍處於起步階段，哪些歐洲國家將參與其中、派兵數量、華府的支援角色，以及莫斯科是否會接受北約國家部隊駐烏等問題，皆懸而未決。

拜登再提供五億軍援 無須國會批准

與此同時，卸任在即的拜登政府十二日再宣布向烏克蘭提供五億美元（約一六二億台幣）軍援，包括「海馬斯」（HIMARS）高機動性多管火箭系統彈藥、高速反輻射飛彈（HARM）、砲彈、無人機、裝甲車，以及防範化學、生物、放射性和核攻擊的設備等。這是拜登動用「總統撥款權」直接從美軍庫存中提撥，無須經過國會批准。柯比稍早指出，拜登政府將繼續向烏克蘭提供額外援助，「直至任期屆滿」。拜登仍有五十六億美元的「總統撥款權」餘額可動支。

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