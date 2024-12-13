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    2017獲川普任命 FBI局長提前閃人

    現任美國聯邦調查局局長瑞伊宣布，將於明年初川普就職前辭職走人。（法新社檔案照）

    現任美國聯邦調查局局長瑞伊宣布，將於明年初川普就職前辭職走人。（法新社檔案照）

    2024/12/13 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普上月底欽點親信巴特爾（Kash Patel）擔任聯邦調查局（FBI）新局長、明示要將當年也是他任命的現任聯調局長瑞伊（Chris Wray）炒魷魚後，瑞伊十二日宣布將於明年初辭職走人。川普隨即表示樂見其成。

    瑞伊主動辭職 川普樂見其成

    二○一七年被川普任命接掌聯調局的瑞伊此番去職，意味川普第二度與連續逼走兩名未做滿十年任期的聯調局長。瑞伊之前的聯調局長柯米，在川普的總統第一任期被開除，理由是柯米在「通俄門」一案的調查中不肯聽從川普之命辦事。

    瑞伊在聯調局全員大會上透露將自請下台時說，辭職是避免聯調局深陷鬥爭、同時強化對聯調局工作方式至為重要的價值與原則的最佳之道。瑞伊曾在國會作證時強調，自己一輩子都是共和黨人，自承在擔任聯調局長期間遵從法律與致力公正履職，對於被指他對保守派有偏見，瑞伊說，以個人背景而言，這種想法對他而言「有點瘋狂」。瑞伊此言顯然是回應川普對他的不滿。

    對此，川普在社群平台上發文大讚瑞伊辭職，「對美國而言是偉大的一天」，因為這將終結宛如「美國不公正部」的聯調局的武器化…他並誓言新政府與新聯調局長上台後，將為所有美國人重拾法治。川普也在文中強調他對瑞伊的不滿，包括自宅遭瑞伊所領導的聯調局無故突擊、他本人遭聯調局非法彈劾與起訴，以及該局為干擾美國成功與未來所做的一切。

    川普所指的突擊自宅，應是二○二二年聯調局以川普卸任後帶走機密文件為由，搜索其佛州宅邸，瑞伊與聯調局因此招致川普及其強硬派盟友激烈抨擊。

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