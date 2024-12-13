安倍昭惠訪美 日夫人牌外交突圍

日本前首相安倍晉三的遺孀昭惠夫人預定本週末訪問美國，很有機會與美國下任總統川普會面。（本報資料照）

2024/12/13 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕日本前首相安倍晉三的遺孀昭惠夫人預定本週末訪問美國，很有機會與美國下任總統川普會面。這項消息在日本引起不小的震撼，尤其在石破政府試圖與川普接觸卻毫無眉目的當下，昭惠夫人這張「夫人牌」，是基於什麼考量、由誰出手，她將如何為未來四年的日美關係鋪路，均備受矚目。

安倍昭惠這次是應川普夫人梅蘭妮亞之邀，預定本週末拜訪位於邁阿密的川普私人別墅「海湖莊園」，除了與梅蘭妮亞會談之外，很可能會與川普面對面談話。安倍與川普私交甚篤已不在話下，事實上，日美兩位第一夫人的交情之深也不亞於兩人的老公。梅蘭妮亞今年十月出版了回憶錄，她在篇幅有限的書中特別提到安倍和昭惠，顯見對於這段友情的重視程度。

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昭惠這次訪美在日本引起不小的震撼，背景是石破茂政府至今無法與即將上任的川普接觸，即使安倍與川普有好交情，在川普的第一次任內處理日美關係仍須步步為營。

打出昭惠這張「夫人牌」，是聰明的作法，傳聞是由日本國家安全保障局長秋葉剛男主導，秋葉是安倍和菅義偉前後兩任首相倚重的外交高手，也深受美中兩國政府的信任，石破茂上月與習近平在秘魯的會談，也是由秋葉一手安排。

對石破而言，昭惠是「政敵之妻」，借助於政敵的妻子突破外交困境，可能是出於無奈，也可能是被迫接受，但都凸顯了石破執政團隊的無能為力。

安倍在世時，昭惠數度成為政敵攻擊目標，但她展現政治家妻子的風範和韌性，尤其安倍遇刺身亡後，她在喪禮上表示「希望讓先生播下的種子開花結果」，令人動容。

這兩年昭惠除了積極為黨內同志站台助選，也經常出訪拜會各國政要，其中多是安倍生前建立良好關係的國家元首。例如，九月她訪問印度拜會總理莫迪和外長蘇杰生。日印關係在安倍主政時達到高峰，安倍甚至說動莫迪，讓不結盟的印度加入美日印澳「四方安全對話」（Quad），烏克蘭戰爭爆發加上安倍過世，日本擔心印度態度鬆動，昭惠訪印也被解讀是去固樁。

不只印度，安倍生前最擔憂的是「台灣有事」，而昭惠用行動挺台灣，不但主動參加台灣在日本舉辦的活動，也多次訪台。

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