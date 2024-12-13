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    日本年度漢字「金」 30年來5度獲選

    日本京都清水寺的貫主森清範，十二日下午在清水寺國寶「清水舞台」，揮毫寫下代表二○二四年世態的漢字「金」字。（歐新社）

    日本京都清水寺的貫主森清範，十二日下午在清水寺國寶「清水舞台」，揮毫寫下代表二○二四年世態的漢字「金」字。（歐新社）

    2024/12/13 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕日本京都清水寺的貫主森清範，十二日下午在清水寺國寶「清水舞台」，揮毫寫下代表二○二四年世態的漢字「金」字。這是「金」字第五次獲選，過去只要是奧運年，「金」字就很容易獲選，但今年的「金」字還代表日本發行新紙幣、新潟佐渡金山被登錄為世界遺產，以及物價高漲等社會議題。

    日本漢字能力檢定協會從一九九五年開始，向民眾募集最能代表當年的年度漢字，去年獲選的年度漢字為「稅」字，二○二二年為代表烏克蘭戰爭的「戰」字。

    今年選出的「金」，是繼二○二一年之後再度獲選，二一年日本舉辦因武漢肺炎疫情而延後一年的東京奧運會，今年又適逢巴黎奧運，大幅提高了「金」入選的機率。不過，今年的「金」除了奧運金牌之外，還有活躍於美國大聯盟的大谷翔平第三度獲得年度最有價值球員（MVP）、新紙幣發行，還有佐渡金山申遺成功；而另一方面，也代表自民黨政治獻金風波和物價高漲等社會議題，在民眾投票中獲得一萬二千多票。

    第二名以下至第十名分別為災、翔、震、新、選、變、暑、樂、米，其中「災」和「震」反映今年元旦發生的能登半島大地震，「選」則是指選舉，「米」是較少入榜的漢字，主要是反映今年新米收成前短暫的稻米短缺現象，又稱為「令和米荒」。

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