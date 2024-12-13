無人機空拍美基地 中國男被逮

一名39歲中國公民因涉嫌操作無人機飛越加州范登堡太空軍基地並拍照，已於日前被捕。（法新社檔案照）

2024/12/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部十一日表示，合法居留北加州的中國公民周尹驃（Yinpiao Zhou，譯音），因涉嫌操作無人機飛越加州范登堡太空軍基地並拍照的聯邦刑事告訴，已於日前被捕，當時他正準備搭機前往中國；若遭定罪，周男最重恐遭判四年徒刑。

司法部在新聞稿中指出，卅九歲的周男來自加州布倫特伍德（Brentwood），被控未登記一架飛行器，以及侵犯國防空域。周男九日在舊金山國際機場準備搭機前往中國前被捕，十日在舊金山的聯邦地區法院首次出庭；周男目前仍遭拘留，預計未來幾週將在洛杉磯地方法院出庭。

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司法部指出，周男是中國公民，但也是合法的美國永久居民，最近一次從中國返美是今年二月。聯邦檢察官艾斯特拉達表示，周男涉嫌操縱一架無人機飛越軍事基地，並拍攝該基地佈局照片，已經觸法。中國外交部發言人毛寧十二日被問到此事時，回以「我不了解你提到的情況」。

根據八日提交的書面證詞，位於聖塔芭芭拉郡的范登堡太空軍基地，上月卅日偵測到有一架無人機飛越該基地，時間近一小時，高度約一英里（約一．六公里），起飛地是基地旁的公共空間「海洋公園」（Ocean Park）。基地保安官前往公園，發現周男及其隨行者，並在周男外套內發現剛才飛越基地上空的無人機。

存有范登堡太空軍基地鳥瞰照

搜查周男後發現，該無人機內有數張范登堡太空軍基地鳥瞰照；周男的手機則顯示，他在約一個月前曾在Google上以「范登堡太空軍基地無人機規則」為關鍵字搜尋，還曾發訊息給另一人，論及駭入自己的無人機使其能飛得更高。

范登堡太空軍基地是太空任務，包括全球首富馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）的「獵鷹九號」運載火箭，與飛彈試射的發射場。

范登堡太空軍基地是太空任務，包括全球首富馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）的「獵鷹9號」運載火箭，與飛彈試射的發射場。（法新社檔案照）

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