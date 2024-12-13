華為違標5G合約 哥斯大黎加提告

哥斯大黎加總統查維斯公開譴責中國華為公司無法無天，哥國政府已對華為和多名哥國前官員提告。（法新社檔案照）

2024/12/13 05:30

勾結官員 哥國總統批無法無天

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國電信設備大廠華為（Huawei）涉嫌在中美洲國家哥斯大黎加，勾結當地電信官員以賄賂和詐欺等犯罪行為，取得第五代行動通訊技術（5G）設備合約。哥國總統查維斯（Rodrigo Chaves）十一日召開記者會，公開譴責華為無法無天，「是史上最明目張膽，規模最大的醜聞之一」，哥國政府已對華為和多名哥國前官員提告。

中央社十二日報導，查維斯強調，哥國政府已對華為和多名哥國國家電力研究所（ICE）前官員，提起危害公共財產刑事訴訟，包括華為在哥國的中國籍總經理，並指派科技與電信部部長和美國政府會商。華為目前是哥斯大黎加最大的電信設備供應商。

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根據哥國媒體「中央新聞報」及「國家報」調查報導，華為透過與ICE簽訂金額達百萬美元的合約，鞏固在哥國電信和數位網路領域的主導地位，卻不斷追加預算，超過原合約金額的百倍以上。ICE官員不僅沒有向華為收取違約罰款，反而以接收過時的設備做為補償，還持續讓華為擔任設備供應商。

此外，華為與ICE簽訂的合約並未依照法定程序，甚至以綁標方式獨厚華為。調查也發現，有十七名ICE代表曾應邀前往中國，其中四人更經常和華為駐哥國代表會面餐敘。今年五月，哥斯大黎加反腐敗檢察官辦公室調查指出，有超過七十名ICE高階主管，參與華為舉辦的奢華聚會，其中可能涉嫌貪腐行賄等情事。

去年簽署法令禁華為競標

針對來自中國、俄羅斯等極權國家的安全威脅，查維斯去年簽署一項法令，禁止不屬於「布達佩斯公約」的國家參與5G電信設備競標，以防堵網路間諜活動，實質上將華為排除在外，並強調「華為所在的國家沒有健全的司法架構，來阻止間諜活動」。華為對此發起法律行動抵制，法令目前仍暫緩實施。

近十年來，中國積極透過華為，在拉丁美洲的5G通訊市場攻城掠地。瓜地馬拉拉法耶蘭帝瓦大學國際關係教授巴科尼五月接受中央社訪問時指出，中國前後八年投資超過一．五億美元（約四十八億台幣），壟斷巴拿馬電信產業，哥斯大黎加也是華為重點目標之一。

巴科尼強調，中國企圖透過華為投資5G，控制中美洲的資通訊產業，進而掌握美國和中美洲國家的互動及機密。美國已結合相關國家抵制或封鎖華為在各地的活動，希望亡羊補牢。美國國會的年度國防授權法案（NDAA）便納入提供美國電信公司卅億美元，移除美國無線網路中由華為和中興（ZTE）製造的設備，以因應安全風險。

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