尹錫悅拒辭職 7同志倒戈挺彈劾

尹錫悅在電視演說中堅稱戒嚴令是正當統治行為，不構成叛亂。（法新社）

2024/12/13 05:30

立場轉強硬 稱戒嚴是正當統治行為

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓政局動盪，總統尹錫悅的戒嚴令風暴持續延燒。儘管尹錫悅十二日堅稱「戒嚴是正當統治行為」，拒絕辭職，但執政黨國民力量黨傳出已有七位議員支持彈劾，黨主席韓東勳更表態呼籲全黨支持彈劾，顯示尹錫悅的黨內支持已相當薄弱。在野黨陣營已再次提交彈劾動議，預計十四日由國會表決，南韓政局走向備受關注。

在野黨再提彈劾動議 國會明表決

在電視演說中，尹錫悅直指主要在野黨共同民主黨是「怪物」和「反國家勢力」，稱其濫用立法權、阻撓預算案，甚至暗示同情北韓。他強調，戒嚴令是為「拯救國家、保護自由民主」，並誓言將「抗爭到底」。

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尹錫悅堅稱戒嚴令是正當統治行為，不構成叛亂；他解釋，三日派遣近三百名士兵進駐國會，目的是「維持秩序」。然而，在野黨和部分執政黨成員認為此舉明顯違憲。

執政黨黨魁籲全黨支持彈劾

值得注意的是，尹錫悅此前曾對戒嚴令道歉，表示願意承擔責任，本次演說卻採取強硬立場、反擊各方質疑。他更進一步指控國家選舉委員會可能存在選舉舞弊，暗示四月國會選舉結果遭到操控。

逾七成民眾盼尹立即下台或被彈劾

共同民主黨立即反擊，稱尹錫悅的聲明是「極端妄想」和「向人民宣戰」。該黨及五個在野小黨十二日共同提出第二份彈劾動議，預計十四日表決。執政黨內部已出現裂縫，七位黨員公開表示支持彈劾，韓東勳更明確將彈劾視為「唯一方式」，呼籲全黨支持，這標誌著尹錫悅擋住彈劾的機會正迅速消失。南韓民調機構「Realmeter」最新民調顯示，超過七成南韓民眾期待尹立即下台或被彈劾，政治圍剿態勢已然成形。

韓東勳十二日批評尹錫悅未回應執政黨的「提早辭職」方案，違背向國民承諾的立場，並呼籲將尹錫悅排除在國政事務之外。他主張，唯一解決之道是議員憑良心參與國會表決，對彈劾案投票。

目前，在野黨已掌握一九二席，距離國會三百席的三分之二門檻僅差八票。若彈劾成功，憲法法院將有一八○天審理期，最終可能迫使尹錫悅下台。若尹錫悅最終遭彈劾，將在六十天內舉行總統補選，目前局勢仍撲朔迷離，牽動整個南韓政局。

南韓執法機關正積極調查尹錫悅是否觸犯叛亂罪。警方已連續兩天搜查總統辦公室，法務部更對其祭出出境管制。前國防部長金龍顯已遭逮捕，國會十二日並接連通過對法務部長官朴成宰及警察廳長趙志浩的彈劾議案，以及針對第一夫人金建希的特檢案，部分執政黨議員倒戈支持。

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