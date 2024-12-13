美國防部長：關注中國台海脅迫 美嚴密監控 助台灣防衛

美國國防部長奧斯汀11在日本橫田空軍基地表示，五角大廈正密切關注中國在台灣海峽周邊部署行動。（美聯社）

2024/12/13 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀十一日在日本橫田空軍基地表示，五角大廈正密切關注中國近期在台灣海峽周邊部署大批海空軍事資產的行動。奧斯汀指出，美國對台政策並沒有改變，美方將持續確保台灣取得必要的防衛能力。

奧斯汀也對美國在印太地區的戰略部署表達高度信心，強調儘管中東和烏克蘭衝突持續，美軍依舊具備嚇阻中國的能力和專注力，並將與盟邦合作，促進印太地區和平。

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奧斯汀：中國挑戰 步步進逼

美國軍事新聞網站DefenseScoop報導，奧斯汀強調，美國將中國視為「步步進逼的挑戰」（pacing challenge），並持續關注中國在區域的脅迫行動。五角大廈將持續監控中國的最新軍事動態，確保台海任何一方都不會片面改變現狀。

奧斯汀也強調美日安全合作的重要性，指出在其任內，美日兩國持續加強安全合作，升級指揮與管制系統，並擴展聯合作戰責任，展現美國維護印太區域穩定的決心。此次訪日也是奧斯汀以美國防長身分，最後一次訪問印太地區。

美軍具嚇阻中國能力、專注力

至於中國此次軍事部署的目的，北京方面尚未做出明確說明，目前仍不清楚這些行動是例行演習、軍事訓練，抑或更具威脅性的計畫。奧斯汀在記者會上回應DefenseScoop提問時，並未透露是否已與台灣方面聯繫溝通，以及美方是否掌握中國部署意圖等細節，僅重申美國對台政策不變，將持續協助台灣強化自我防衛能力，並密切關注事態發展。

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