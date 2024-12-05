南韓列灰色警示 旅遊業者憂示威影響行程

大批南韓民眾4日晚間在首爾舉行燭光集會，譴責並要求總統尹錫悅下台。（路透）

2024/12/05 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕南韓總統尹錫悅三日晚間突宣布緊急戒嚴，但因國會表決解除，六小時後解嚴。交通部觀光署表示，在韓台灣旅行團、相關交通及旅客入出境未受影響，欲赴韓的自由行及旅行團行程依然照常進行。不過，旅行業品質保障協會認為，後續局勢仍要持續關注，若湧現示威抗議潮，可能會影響旅遊行程安排。

南韓政府三日宣布戒嚴，外交部已在第一時間掌握情勢，並與主要友盟國家保持密切聯繫，持續關注局勢發展。外交部領事事務局自十一月廿日就將韓國旅遊警示列為最輕微的灰色警示「提醒注意」，提醒國人關注當地局勢的變化。觀光署表示，目前警示並未升級。

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觀光署說明，現階段在韓的台灣旅行團行程未受影響，當地情況正常，且相關交通及旅客入出境並未受影響，欲赴韓的自由行及旅行團行程依然照常進行。為確保旅客安全，觀光署建議所有準備前往南韓的民眾，出發前與旅行社或航空公司確認行程，並隨時關注外交部領事事務局公告的最新旅遊警示資訊；觀光署也會與外交部保持聯繫，掌握最新安全動態，確保國人旅程順利。

旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，南韓雖然解除戒嚴令，但政局不穩定，後續是否湧現大型示威抗議潮，影響旅遊區的行程安排，要持續關注，也擔心這樣的動盪，會影響寒假檔期的旅遊團買氣，但目前都正常。

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