無戰爭也非緊急事態 尹涉違憲濫權

南韓總統尹錫悅宣布解除戒嚴後，南韓報紙發行號外。（法新社）

2024/12/05 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓的戒嚴法源來自憲法第七十七條，該條第一款指出「遇戰爭、事變或類似國家非常狀態，要動用兵力以應付軍事需要或維護公共秩序時，總統可依法宣布戒嚴」，但該條第五款也規定，「由半數以上本屆國會議員通過要求解除戒嚴時，總統應解除戒嚴」。南韓憲法專家普遍認為，總統尹錫悅宣布戒嚴存在違憲之嫌，可被視為濫權，足以構成彈劾理由。

朝鮮日報指出，根據憲法第七十七條第三款，總統確實可以在國家遭遇緊急狀態時宣布戒嚴，依法對相關法令制度、言論、出版、集會、結社自由、政府或法院許可權，採取特別措施，憲法規定的自由與人權都可能受到程度不同的限縮、甚至侵害，俾便政府能夠不受憲政秩序限制，應付國家緊急狀態。因此，第七十七條第四款規定，「宣布戒嚴時，總統應立刻通知國會」；第五款規定，「由半數以上本屆國會議員通過要求解除戒嚴時，總統應解除戒嚴」。

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據報導，南韓自一九四八年成立迄今，共宣布過十六次戒嚴，其中緊急戒嚴十二次，尹錫悅三日宣布的正是「緊急戒嚴」。南韓最近一次緊急戒嚴，是在一九七九年十月廿六日，總統朴正熙遭中央情報部部長金載圭暗殺身亡，總統職務由總理崔圭夏代理，宣布十月廿七日凌晨四時起，在全國大部分地區實施戒嚴，避免北韓趁機南侵。戒嚴期間，各政府機關、重要團體和新聞機構均納入軍事管制，並且禁止國會以外的任何政治活動與罷工遊行，同時實施宵禁。

上回戒嚴 爆發光州事件

一九八○年五月十七日，受到以中央情報部部長兼保安司令官全斗煥為首的軍方將領影響，崔圭夏政府對濟州島以外全國地區下達緊急戒嚴令，所有政治活動、對國家元首的批評均遭禁止，並逮捕金大中和金泳三等反對黨領袖，大學被勒令停課，國會被盧泰愚主持的首都警備司令部封鎖。當時，全羅南道光州市仍有大規模示威行動，全斗煥十八日調派空降部隊血腥鎮壓，至少數百名民眾死亡，即為「五一八光州事件」。戒嚴令至一九八一年一月廿四日才經公投解除。

韓聯社報導，高麗大學法學教授張永洙指出，緊急戒嚴應在國家即將進入緊急狀況時實施，例如北韓挑釁等，但在無類似情況下發布戒嚴令，可視為濫權。慶星大學法律系教授孫烔燮也認為，尹錫悅以國會未通過預算案等為由，宣布緊急戒嚴，實為破壞憲法秩序行為，可成為遭彈劾理由。

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