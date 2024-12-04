美國會報告︰武肺極可能源於中國實驗室

美國聯邦眾議院武漢肺炎大流行特別小組委員會發布最終報告，指出武肺病毒極可能源自中國武漢實驗室。（路透檔案照）

2024/12/04 05:30

台灣早就示警 世衛屈從中國漠視

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦眾議院武漢肺炎（COVID-19）大流行特別小組委員會二日發布最終報告，指出武肺病毒極可能源自中國武漢實驗室。報告批評美國政府防疫政策和世界衛生組織（WHO）的因應不當，並揭露台灣早向世衛示警，世衛卻在北京施壓下，否認病毒人傳人能力。對此，中國外交部指責該報告是「政治操弄」。

這份五二○頁的報告彙整委員會兩年調查成果，期間共召開廿五次會議、進行超過卅次紀錄訪談，以及審閱超過一百萬頁文件，涵蓋疫情起源、美國因應策略及疫苗政策等議題。報告指出，病毒的生物特性及二○一九年秋季武漢病毒研究所研究人員患病情況，暗示實驗室洩漏的可能性。然而，美國情報機構對病毒起源仍無共識，主要認為病毒並非基因工程產物，也未認定其為生物武器。

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報告質疑，若病毒源自自然，為何迄今均未發現相關證據？儘管確定嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情起源花費十多年時間，且研究可能需要更久，但迄今未發現攜帶武肺病毒原始株的動物宿主。報告也提到，部分間接證據指向疫情可能起源於武漢華南海鮮市場，但仍需進一步研究證實。

批世衛允北京 操控病毒起源調查

報告批評世衛疫情期間多次屈從中國壓力，不僅未遵循科學精神，還允許北京操控病毒起源調查，誤導國際社會認識疫情真相。報告公開台灣在二○一九年十二月卅一日寄給世衛的電子郵件，警告武漢出現非典型肺炎病例，但世衛並未及時回應，甚至宣稱病毒「不會人傳人」。世衛新興疾病部門官員范科霍芙也曾批評中國資料不透明，直言此舉「不可原諒」。

美國防疫政策也遭嚴厲批評。報告指責社交距離與口罩強制令缺乏堅實科學依據，長期封鎖措施對美國經濟與民眾心理健康造成重大損害，尤其對年輕族群的影響更為嚴重。此外，報告認為衛生官員和拜登政府過度宣揚疫苗效力，損害了公眾信心，且忽視自然免疫的重要性，還壓制不同意見。

報告肯定川普首次執政時期的旅行禁令和公共資助疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed），認為旅行禁令有助於控制疫情擴散，不應被污名化為仇外政策；神速行動則迅速推動疫苗研發，挽救無數生命，被譽為科學奇蹟。針對資源不足問題，報告建議各州建立獨立緊急醫療物資儲備，並增強國內藥品生產，以降低對中國依賴，避免未來爆發公衛危機時受制於人。

中國外交部發言人林劍三日回應，該報告「毫無可信度」，旨在藉由疫情進行政治攻擊，並強調中國與世衛已確認實驗室洩漏的可能性「極低」，並反指美方隱瞞真相、阻礙病毒溯源調查，進一步抹黑中國。

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