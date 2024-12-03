菲民團提狀眾院 促彈劾副總統

菲律賓多名民間社運人士2日指控副總統薩拉．杜特蒂違憲、貪污、背叛公眾信任等多項罪名，向眾議院提出彈劾狀。（美聯社）

2024/12/03 05:30

控薩拉「違憲貪污、威脅殺總統」

〔編譯林家宇／綜合報導〕菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）威脅暗殺總統小馬可仕，引發菲國政壇動盪。即使小馬可仕已表態不支持彈劾薩拉，數名民間社會運動領袖及前政府官員二日仍向菲國眾議院提交彈劾訴狀，指控薩拉觸犯違背憲法、貪污腐敗、背叛公眾信任，以及發送死亡威脅等嚴重犯罪行徑。

為彈劾訴狀背書的左翼「並肩黨」眾議員山達納（Perci Cendana）表示，「我們希望藉由這份訴狀，終結副總統帶給人民的噩夢」。控訴人之一的前和平議程總統顧問德勒斯（Teresita Quintos Deles）指控，「副總統使公職淪落至暴力言詞、牟取私利和菁英特權的平台，以及逃避責罰的屏障」，「她的行為玷污了政府機構，她持續握有權力是對每一名支持良善政府和法規民眾的侮辱」。

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菲律賓前參議員德利馬（Leila de Lima）強調，「薩拉．杜特蒂公然濫用權力的行為，是對公職肩負的信任的褻瀆。這次彈劾不只是法律之戰，而是恢復公職尊嚴和風骨的道德聖戰」。

需眾院三分之一支持 再交參院

對薩拉的彈劾申訴會先由眾議院委員會進行聽證，在絕大多數成員同意提交至全會後，需要至少三分之一眾議員支持才能交付參議院審理。菲國眾議院由小馬可仕盟友及其擔任議長的表弟羅慕德斯（Martin Romualdez）掌控。

訴狀指薩拉有精神和心理狀況層面的問題，理由包括薩拉在擔任納卯市長期間透過掃毒行動施行法外處決、經常口出穢言，以及她對小馬可仕和羅慕德斯發出的死亡威脅，顯示「心智能力不全、道德敗壞和缺少持續行使職權所需具備的適當心智程度」。

薩拉被指控的罪名還包括無法適當說明兼任教育部長期間，副總統辦公室和教育部長辦公室於二○二二年以來共七．七五億披索（約四．三億台幣）的政府機密資金流向，以及向毒梟收賄、未據實呈報個人資產、颱風肆虐期間擅離職守出國等。此外，訴狀也控訴薩拉拒絕譴責中國在南海對菲律賓的侵犯行徑。

四十六歲的薩拉是前總統杜特蒂的長女，律師出身的她在二○二○年總統大選時與小馬可仕家族結盟，以副手身分搭檔參選。隨著兩人在包括對中政策和反毒行動等立場上不合，同盟關係漸趨脆弱。十一月廿三日薩拉受訪時表明，已安排殺手在自己遭暗殺的情況下，殺害小馬可仕夫婦和羅慕德斯，兩大家族關係徹底決裂。

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