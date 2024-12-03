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    俄潛艦現蹤南海 菲總統︰非常擔憂

    菲律賓海軍證實，一艘編號「UFA 490」的俄羅斯「基洛級」攻擊潛艦，11月28日出現在菲國西明多羅省以西約80海里的專屬經濟區。（法新社）

    菲律賓海軍證實，一艘編號「UFA 490」的俄羅斯「基洛級」攻擊潛艦，11月28日出現在菲國西明多羅省以西約80海里的專屬經濟區。（法新社）

    2024/12/03 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕南海主權、航行自由爭議成為近年重大國際事件的導火線之一，中國和菲律賓為此不斷爆發衝突。菲律賓海軍二日表示，一艘俄羅斯潛艦上月底在南海的菲國專屬經濟區（EEZ）現蹤；菲國總統小馬可仕坦言，此事「令人非常擔憂」。

    菲律賓海軍發言人崔尼代表示，十一月廿八日在菲國中北部西明多羅省（Occidental Mindoro）以西約八十海里處，發現一艘編號「UFA 490」的俄國「基洛級」（Kilo）攻擊潛艦。該處位於菲國二百海里專屬經濟區內，菲國海軍立即展開部署監控，出動巡防艦「黎薩號」與俄潛艦建立無線電通訊。

    崔尼代表示，該艘俄國潛艦表示，正等待氣候條件轉好，以便向海參崴行進。菲國海軍後續護送俄國潛艦離開，確保符合海事規範，強調將持續以符合國際海事法規的行動捍衛國家主權。

    菲中兩國正因南海爭議而關係緊張，俄國又與中國建立「無上限」夥伴關係，包括七月在南海舉行聯合實彈演習，因此俄國潛艦現蹤菲國經濟海域引發關注。小馬可仕二日表示，「任何對於西菲律賓海（West Philippine Sea）、我們的專屬經濟區，以及我們（領海）基線的入侵，都令人非常擔憂。」

    不過，菲律賓國家安全會議發言人馬拉雅強調，該艘俄國潛艦並未進入菲國領海，而是在公海航行，並未違反國際法。

    共機騷擾 菲派艦護漁民

    同日，也傳出中國海軍直升機在爭議島礁騷擾菲國漁船。菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）指出，海防隊在接收到漁民遭解放軍騷擾的影像後，派遣兩艘船艦前往事發地點—位於巴拉旺島西南方的鱟藤礁（Iroquois Reef），確保漁民安全。菲方認定鱟藤礁也在其專屬經濟區內。對此，中國外交部發言人林劍重申，菲方說法與事實不符，中國對南沙群島及其附近水域所擁有的主權無可爭辯，維權執法行動合理合法。

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