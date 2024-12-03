澤倫斯基︰武力奪回部分失土有難度

烏克蘭總統澤倫斯基表示，希望盡快結束對俄戰爭，並坦承憑武力奪回部分失土有其難度。（歐新社）

2024/12/03 05:30

須透過外交手段 尋求解決方案

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕俄羅斯侵略烏克蘭的戰事持續近三年，各方高度關注即將重返白宮的美國總統當選人川普，如何結束這場戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基近來密集接受外國媒體專訪，表述他對如何止戰尋求和平的立場。他一日接受日本共同社專訪時重申，一方面希望盡快結束與俄羅斯的熱戰，另一方面也強調加入北大西洋公約組織（NATO），對烏克蘭的安全保障極為重要。他也坦承，憑藉武力奪回部分失土有其難度，有必要透過外交手段尋求解決方案。

報導指出，澤倫斯基向來宣稱將徹底抗戰以奪回全部失土，但如今改變方針，認為只要滿足烏克蘭加入北約的承諾、遏止俄羅斯進一步侵略等條件，願意接受部分領土在戰爭結束後透過談判取回。

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事實上，澤倫斯基在上月底接受英國「天空新聞網」（Sky News）專訪時，被問到是否會在目前掌握的領土範圍內加入北約時，他即表示會接受。為了結束與俄羅斯的「熱戰」，他認為有必要先將目前烏克蘭控制區先納入北約的保護傘之下，但他也強調此非正式提案。

「北韓士兵淪砲灰」

澤倫斯基在共同社專訪中表示，烏東戰況十分嚴峻，俄軍不斷推進，他承認要透過武力奪回被俄羅斯佔領的部分領土有困難，包括二○一四年遭俄國併吞的克里米亞，「我們的軍隊缺乏足夠力量做到這一點，這是事實」。澤倫斯基也提到，北韓為俄國作戰的士兵已經喪命，認為這些士兵幾乎篤定淪為前線的「砲灰」，但他並未透露北韓軍隊確切的傷亡人數。

澤倫斯基說，北韓軍隊將接受俄軍實戰訓練，並且學習如何使用無人機等現代科技，返國後將對亞洲與其他地區帶來深遠影響。澤倫斯基也感謝日本、美國、南韓、多個歐洲與其他國家協助烏克蘭，並制裁俄羅斯，但他仍強調，還需要更多協助以強化烏克蘭的抗俄能力。

澤倫斯基密集接受外媒專訪之際，正值歐盟執委會人事換屆，以及主張早日停戰的川普即將於明年一月重返白宮前夕。歐盟新政府一日上路，歐盟理事會主席柯斯塔及外交和安全政策高級代表卡拉斯隨即前往基輔，與澤倫斯基會談。澤倫斯基在會後暗示，與俄國舉行停戰談判的可能性，必須建立在烏克蘭取得加盟北約正式手續等充分的安全保證之上。

不過，川普任命的烏俄特使凱洛格（Keith Kellogg）主張，應擱置烏克蘭加入北約的提案，藉此迫使基輔坐上談判桌。凱洛格同時警告俄方必須參與談判，否則將協助烏克蘭在戰場上「殲滅你們」。

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