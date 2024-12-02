川普點名親信巴特爾任FBI局長

美國總統當選人川普十一月卅日宣布，任命他的長期支持者兼聯邦調查局（FBI）批評者巴特爾（Kash Patel）入主聯調局。（美聯社檔案照）

2024/12/02 05:30

10年任期未滿 瑞伊恐丟官

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普十一月卅日宣布，任命他的長期支持者兼聯邦調查局（FBI）批評者巴特爾（Kash Patel）入主聯調局，形同在未正式就職前就宣布開除任期尚未屆滿的現任局長瑞伊（Chris Wray），反映出川普對瑞伊的不滿，以及將落實他選前宣稱要改造這些調查、甚至起訴他的司法機構的誓言。

川普盛讚巴特爾是出色的律師、調查員與「美國優先」鬥士，其職涯致力肅貪揭弊、捍衛正義與保護美國人，並在揭露「俄羅斯騙局」上扮演關鍵角色，是真相、問責與美國憲法的捍衛者…他領導下的聯調局將終結美國日益猖獗的犯罪潮、瓦解移民犯罪集團，並制止跨境人口與毒品販運之禍…「讓忠誠、勇敢與正直重返聯調局」。

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這項宣示意味川普開除當年也是由他任命的現任局長瑞伊。聯調局局長任期十年，瑞伊自二○一七年八月上任迄今還不滿八年。聯調局隨後發表聲明，強調瑞伊的工作重點是聯調局同仁、合作對象與人民，並未提及瑞伊是否會下台。川普在總統第一任期時，因時任聯調局局長柯米（James Comey）拒絕在「通俄門」調查中，奉川普之命不調查川普盟友而遭開除，瑞伊稍後成為新任局長。紐約時報指出，巴特爾人事案凸顯川普極度厭惡瑞伊，因為川普在瑞伊上任後不久就對人抱怨瑞伊不聽命辦事。

四十四歲的巴特爾來自印度裔移民家庭，曾任國會助理與地區檢察官，也曾在川普首度執政時擔任國防部長幕僚長、國家情報首長顧問，以及國家安全會議（NSC）的反恐資深主任，獲川普高度信任。巴特爾曾嚴詞批評聯調局，揚言要關掉華府聯調局總部、開除其領導階層，要各執法機構乖乖聽話，顯然與在競選時揚言將大幅改造司法機關的川普看法一致。

紐時指出，巴特爾入主聯調局的任命案，不僅震撼被川普及其盟友視為反川陰謀「深層政府」（deep state，指幕後操控國家的集團）的聯調局，遑論巴特爾缺乏司法機關管理經驗，一如川普稍早提名蓋茲出任司法部長（已被迫換人），也可能在聯邦參議院卡關。匿名執法官員說，政權更替就換聯調局局長非常危險，因為長期以來任命聯調局局長，會與總統選舉週期及政黨政治區分開來。

同日，川普還提名親家公（川普愛女伊凡卡的公公）查爾斯‧庫希納為駐法國大使。現年七十歲的老庫希納在二○○四年承認逃稅、干擾證人和非法政治獻金等十八項罪名，被判處兩年刑期，川普在二○二○年予以特赦。

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