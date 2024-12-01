暫緩收復失土 澤倫斯基有條件停火

烏克蘭總統澤倫斯基受訪時首度暗示，願將遭俄國占領的失土納入停火協議，前提是北約提供烏克蘭控制領土安全保障以結束熱戰階段。圖為澤倫斯基十一月七日在匈牙利布達佩斯的歐洲政治共同體高峰會上發言。（美聯社）

2024/12/01 05:30

若北約可提供其餘領土安全保障 將結束「熱戰階段」

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十一月廿九日暗示，即便將無法立即收復失土，只要北大西洋公約組織（NATO）承認其國際公認的邊界、並提供仍由基輔當局控制的領土實質保護，就能結束俄烏戰爭的「熱戰階段」，為向來堅持領土完整的澤倫斯基首度暗示，可將被俄國占領的烏國地區納入停火協議。

請繼續往下閱讀...

值此俄軍在打了快三年的烏俄戰爭中又佔上風之際，以及宣稱一天內就能結束烏戰的美國前總統川普即將重返白宮前夕，澤倫斯基在接受英國天空新聞（Sky News）首席特派員拉姆希訪問時，暗示他願意等待時機收復被俄軍攻占的近五分之一烏國領土，但前提是北約相關協議對烏國控制領土提供安全保障與終結熱戰。

以「外交手段」收復俄佔區

在被問到有媒體報導稱，川普的結束烏戰的計劃之一，可能是要基輔當局割讓已被俄國占領的領土，以交換讓烏國加入北約時，澤倫斯基表示，若想停止俄烏戰爭的「熱戰階段」，就必須讓仍由基輔當局控制的烏國領土被納入北約保護傘下，而且動作要快；至於被俄羅斯佔領的烏國領土，烏克蘭能以「外交手段」將之收復。澤倫斯基還說，停火必須要能保證俄羅斯總統普廷不會再次開戰以便佔領更多烏國領土；北約應「立即」涵蓋仍由基輔控制的區域，烏克蘭非常需要這一點，否則普廷會捲土重來。

同意入約協議暫不納入烏東

澤倫斯基強調，只要入約邀請本身承認被國際公認的烏國邊界，就必須對烏國的未被佔領區提供北約成員身分，以便結束「熱戰階段」。天空新聞指出，此言顯示澤倫斯基顯然已接受被俄國占領的烏東地區，暫時不會被納入烏克蘭入約協議。

澤倫斯基向來堅稱入約必須涵蓋整個烏克蘭，但從他受訪時的表態，暗示他可能會接受北約的實質保護（像是北約共同防禦條款），僅涵蓋基輔當局控制區。

俄控制烏克蘭約18％領土

對於被俄國占領或控制的地區，澤倫斯基向來以違憲為由堅持寸土不讓，甚至還說要收回二○一四年時就遭俄國兼併的克里米亞半島。俄羅斯目前控制約十八％的烏克蘭領土，宣稱位於烏東與烏南的頓內茨克、赫爾松、盧甘斯克與札波羅熱為其領土，但並未完全掌控這四州。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法