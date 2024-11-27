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    加強防衛合作 日義簽署ACSA制中

    日本外務大臣岩屋毅與義大利國防部長克羅塞托25日簽署「物資勞務相互提供協定」（ACSA），擴大2國在安全保障領域的合作。圖為義大利副總理兼外交部長塔加尼（左）歡迎岩屋（右）參加7大工業國集團（G7）外長會議。（美聯社）

    日本外務大臣岩屋毅與義大利國防部長克羅塞托25日簽署「物資勞務相互提供協定」（ACSA），擴大2國在安全保障領域的合作。圖為義大利副總理兼外交部長塔加尼（左）歡迎岩屋（右）參加7大工業國集團（G7）外長會議。（美聯社）

    2024/11/27 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿六日報導〕日本外務大臣岩屋毅與義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto），廿五日正式簽署日本自衛隊和義大利軍隊的「物資勞務相互提供協定」（ACSA）。由於中國擴張海上軍力，義大利強化對印太地區的參與，日義兩國在安全保障領域的合作也將更上層樓。

    義大利在總理梅洛尼上任後，修正以往親中路線，不但退出「一帶一路」倡議，還轉向與日本合作，強化對印太地區的參與，今年八月首次派遣義大利海軍「卡富爾號」（ITS Cavour）航空母艦打擊群訪問日本，參與海上自衛隊的聯合演訓。義大利目前也與英國、日本合作開發新一代戰機「全球空戰計畫」（GCAP）。

    今年六月，前首相岸田文雄訪問義大利，與梅洛尼在會談中敲定啟動ACSA協商，雙方也安排每年定期舉行戰略對話。一旦ACSA協定完成國內批准程序並生效，義大利將成為繼美國、英國、法國等國之後，第八個與日本簽署ACSA的國家。

    ACSA允許不同國家的軍隊相互提供糧食、燃料、運輸、彈藥、裝備等一般性支援。正在羅馬出席七大工業國集團（G7）外交部長會議的岩屋毅表示，期待進一步促進自衛隊和義軍的密切合作。

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