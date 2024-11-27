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    因應台海衝突 菲自有應變計畫

    日本共同社披露，美國和日本正聯合制定台海危機應變計畫，包括在日本部署擁有飛彈和「高機動性多管火箭系統」的陸戰隊濱海團。圖為美軍在今年9月的「超級嘉魯達之盾」多國聯合演習中發射海馬斯火箭。（法新社檔案照）

    日本共同社披露，美國和日本正聯合制定台海危機應變計畫，包括在日本部署擁有飛彈和「高機動性多管火箭系統」的陸戰隊濱海團。圖為美軍在今年9月的「超級嘉魯達之盾」多國聯合演習中發射海馬斯火箭。（法新社檔案照）

    2024/11/27 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對日本媒體披露美國和日本下月將就「台灣有事」制定首個聯合軍事計畫，包括在日本西南島嶼部署陸戰隊濱海團，以及在菲律賓部署多領域特遣隊（MDTF）等，菲國軍方廿六日以消息未經證實為由，低調以對，並強調菲方自己有因應台海衝突升級的應變計畫。

    菲律賓軍方發言人巴迪亞，未直接回應美軍可否依據「加強國防合作協議」（EDCA），在菲國戰略據點部署飛彈的提問。菲國陸軍發言人德瑪阿拉則向香港南華早報證實報導內容，但也強調部署仍處初步規劃階段，且美方雖有決定權，仍須遵循菲國程序才能落實。

    菲國海軍發言人崔尼代則表示，菲國有自身緊急應變計畫，包括適當部署部隊、安排與他國接觸等。他強調，目前約有廿萬名菲人在台生活，菲國政府必須照顧其權益。崔尼代也再次證實，美國陸軍的陸基中程飛彈系統「泰風」仍部署於菲國北部。

    泰風系統可發射「標準-6型」攔截飛彈和「戰斧」攻陸巡弋飛彈，若部署於菲國北部呂宋島北部，射程可及於中國東南沿岸及其南海軍事基地。

    對於美國打算在菲國部署多領域特遣隊的長程火力部隊，澳洲國立大學國家安全學院海事安全專家派克指出，這對印太地區非常重要，「進一步證實美國支持區域盟友夥伴的決心」。澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」東南亞計畫研究員雅科布也指出，日本和菲律賓分別位於台灣的北方和南方，是應變部署值得注意的重點，可見「它們將在台灣大量疏散難民，或反制中國軍事進犯上，扮演重要角色」。

    俄副外長：亞太擬部署短中程飛彈

    另一方面，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫廿五日受訪時聲稱，莫斯科正考慮在亞太地區部署短程或中程飛彈，做為對美國可能在該地區部署類似系統的回應。雷雅布可夫強調，美國相關系統出現在世界任何地區，「都將決定我們進一步的行動，包括採取軍事─科技回應的部署」。美國「財經內幕」網站報導，雷雅布可夫前述發言表明，莫斯科可能涉足主要由華盛頓與北京對抗主導的亞太地區。

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