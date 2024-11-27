杜特蒂要軍隊出面糾正政府 否認政變

菲律賓前總統杜特蒂25日批評現任總統小馬可仕政府「支離破碎」，呼籲菲國軍方出面「糾正」，但也強調無意發動政變。（路透檔案照）

2024/11/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓副總統薩拉．杜特蒂威脅暗殺總統小馬可仕的風波持續延燒，薩拉的父親、前總統杜特蒂廿五日出面批評小馬可仕政府「支離破碎」，呼籲菲國軍方出面「糾正」，但他強調並不打算發動政變。菲國總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）痛批杜特蒂自私自利，還暗示軍方干預政府，試圖推翻小馬可仕，好讓自己的女兒繼任總統。

批小馬可仕治理支離破碎

杜特蒂廿五日晚間在家鄉納卯市的記者會上，形容小馬可仕政府的治理「支離破碎」，國家陷入「沉默的戒嚴狀態」，沒有人可以監督小馬可仕及其表弟、眾議院議長羅慕德斯，「現在已沒有立即性的彌補辦法，只有軍隊可以糾正它」。杜特蒂還向軍警提問：「如果總統是一名吸毒者，還要挺他多久？」他此前已多次指控小馬可仕使用類鴉片止痛劑「芬太尼」，小馬可仕則反指杜特蒂才可能使用過量芬太尼。

請繼續往下閱讀...

在薩拉聲稱只要自己遇刺，已僱好殺手暗殺小馬可仕及其親屬後，杜特蒂前述言論進一步加劇兩大政治家族的衝突，甚至迫使軍方高層出面提醒部隊，必須效忠國家而非個人。杜特蒂當晚也澄清，不會動員支持者集會，也無意號召成立軍政府或煽動軍事政變，「軍人有一些選項，他們可以坐在田裡擦槍，沒有必要開出坦克車，只要表態『我們不陪你們玩了』」。

「菲律賓星報」指出，總統府文官長貝沙明強烈譴責杜特蒂對小馬可仕的攻擊，「沒有比呼籲推翻現任總統，以便你的女兒接任總統更自私的動機」，而且他還侮辱專業武裝部隊，要求他們背叛誓言，「前總統應該尊重憲法，而非違反憲法。他應該停止像現在這樣不負責任的行為」。貝沙明重申，政府將繼續忠於憲法，堅決反對一切非法企圖和挑戰。

薩拉在表明對小馬可仕的暗殺意圖後，被司法機構列為「主謀」調查。不過，她廿六日否認自己抱持相關企圖，只是反映她對這個前盟友的「驚愕」，認為小馬可仕政府「在巧妙地迫害政敵之際，並未替菲國人民服務」，所謂「暗殺陰謀」的指控純屬鬧劇。律師出身的薩拉強調，「有條件的報復行為」並不構成主動威脅。

出訪未指定副總統看守政府

與此同時，小馬可仕廿五日晚間啟程出訪阿拉伯聯合大公國，行前罕見未指定副總統為政府看守人，而是委由貝沙明、司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）及土地改革部長艾斯屈雷拉（Conrado Estrella III）擔任。此外，他也特地縮短行程，準備一天往返。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法