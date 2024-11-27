以黎停火60天 感恩節前有望敲定

以色列和黎巴嫩真主黨可望達成停火協議，但以軍26日仍對真主黨盤據的黎國首都貝魯特南部郊區，發動大規模空襲。（法新社）

2024/11/27 05:30

納坦雅胡持開放態度

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列與黎巴嫩「真主黨」的停火談判過去一週取得顯著進展，美國官員正努力在廿八日感恩節前，促成為期六十天的最終協議。以色列官員透露，總理納坦雅胡對停火抱持開放態度，廿六日與內閣成員開會商討提案，預料表決通過。不過，以軍廿六日仍對黎巴嫩首都貝魯特中區和南部郊區，發動大規模空襲，並突襲利塔尼河（Litani River）地區。

「彭博」報導，若達成協議，以色列與真主黨將暫停敵對活動六十天，真主黨在此期間將向北朝距離以色列邊境約卅公里的利塔尼河移動。美國將從旁監督協議落實狀況，包括監控真主黨不得攜帶更多來自伊朗的武器。黎巴嫩國會副議長沙柏表示，提案要求以色列自黎巴嫩南部撤軍，並同意在真主黨盤據的邊境地區部署黎國正規軍，各方同意成立一個由美國、法國等五國組成的委員會。

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以極右翼國安部長 反停火協議

納坦雅胡內閣的極右翼國安部長班吉維爾反對這項停火協議，強調此為「重大錯誤」，將錯失剷除真主黨的歷史性機會。儘管如此，納坦雅胡應仍可取得其他閣員支持。「路透」引述四名黎巴嫩高層人士報導，美國總統拜登與法國總統馬克宏可望在三天內對外宣布停火協議。美國國務院發言人米勒廿五日在例行記者會上，也對停火協議表達正面看法，「我相信只差臨門一腳」。

「紐約時報」指出，當前的談判是雙方衝突一年多來最好的停火機會，協商關鍵在於納坦雅胡堅持取得對真主黨重新發起軍事行動的權利，以防真主黨違背協議，繼續在以黎邊境活動。以色列為此尋求美方支持，做為協議一部分內容或以附加條款形式呈現；黎巴嫩官員則對這類條款有所疑慮。

以色列自去年十月七日與哈瑪斯爆發衝突後，同步與真主黨火力對峙，九月呼叫器爆炸行動後擴大衝突，包括大規模空襲與有限地面部隊行動，並刺殺多名真主黨領袖。以色列過去兩個月的空襲造成黎巴嫩約二五○○人喪生，一二○萬人流離失所，超過黎巴嫩總人口五分之一，但以軍地面行動也折損約五十人。

加薩走廊談判 已停擺數月

儘管以黎停火似乎近在眼前，主戰場加薩走廊的談判卻已停擺數月，且無明確跡象顯示以黎停火有助於推動加薩跟進。真主黨原先主張除非加薩停火，否則不會停止攻擊以色列，但近來由於政治、軍事力量均遭嚴重削弱，真主黨被迫調整立場。

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