阻中國添亂 川普就任前 美3航艦駐亞洲

喬治華盛頓號（路透檔案照）

2024/11/26 05:30

喬治華盛頓號已抵日 卡爾文森號部署太平洋 林肯號將穿越南海

〔駐日特派員林翠儀／東京廿五日報導〕美國政權將進入交接期，為遏止中國趁機蠢動，日本媒體報導，美國調動三艘航空母艦部署於亞洲地區，其中核動力航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）已於上週抵達日本，「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）也在廿五日部署至太平洋地區，「林肯號」（USS Abraham Lincoln）則已離開中東，於本月中旬進入印度洋第七艦隊負責海域。

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美軍部署在日本的核動力航艦「雷根號」（USS Ronald Reagan），今年五月結束八年半的駐防工作，返回美國進行核子反應爐與裝備更新，以提升戰力。接替的喬治華盛頓號廿二日抵達日本，暌違九年第二度駐防日本。

喬治華盛頓號載有二七○二名船員，艦載機部隊所屬第五艦載機聯隊的CMV-22魚鷹運輸機，以及最先進的F-35C匿蹤戰機等，已在十七日前先行飛抵日本山口縣的美軍岩國基地。目前日本除了航空自衛隊的F-35A戰機，和駐日美軍陸戰隊的F-35B戰機，再加上喬治華盛頓號艦載F-35C戰機，等於F-35系機戰機全員到齊。

自從雷根號五月離開日本第七艦隊基地後，美國在亞洲沒有任何前線部署的航艦。不過，日經亞洲（Nikkei Asia）報導，在美國總統當選人川普明年一月就職前，長達五十多天的政權交接期，美軍將在亞洲部署三艘航艦，以因應中國可能對印太區域構成的威脅。

以美國西岸聖地牙哥為母港的卡爾文森號，防區涵蓋從太平洋到印度洋、中東阿拉伯海的廣大海域，最近也經常負責牽制中國的任務，並多次停靠日本港口。報導指出，卡爾文森號已於廿五日重點部署至太平洋區域，接替正在返航的「林肯號」。林肯號剛結束在中東的任務，包括隨時準備協助以色列抵禦伊朗的攻擊，目前正航經印度洋，接下來將穿越南海，再返回聖地牙哥母港。

太平洋艦隊發言人︰展現保護區域安全決心

報導指出，美國海軍太平洋艦隊發言人凱尼格（Katie Koenig）表示，這類部署行動能使海上和聯合部隊做出迅速反應，並為美軍最強軍艦帶來最大打擊力和作戰能力，「此舉也展現出我們保護這個區域安全與穩定的集體決心」。

華府智庫「傳統基金會」高級研究員、美國海軍潛艦退休軍官薩德勒（Brent Sadler）認為，當前中國正準備考驗美國的決心，因此美軍及時加強部署，中國顯然就是頭號威脅。他還表示，過去數月來，西太平洋因缺少美軍航艦經過，導致中國在南海和台灣周邊發起多次侵擾行動。

華府智庫「新美國安全中心」印太安全計畫副主任史托克斯（Jacob Stokes）則表示，中國可能在台灣或南海，或是兩者同時，測試新的川普政府的底線。

林肯號（法新社檔案照）

卡爾文森號（法新社檔案照）

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