拖中東下水 俄找葉門叛軍侵烏

俄羅斯21日發射新型極音速中程彈道飛彈「榛果樹」，攻擊烏克蘭中部城市第聶伯羅。圖為烏克蘭24日在不明地點展式飛彈殘骸。（路透）

2024/11/25 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯正積極為持續近三年的烏克蘭戰爭招募兵源。金融時報廿四日報導，繼北韓派遣人民軍部隊協助俄國後，莫斯科透過一個神秘的人口販運網絡，招募數百名葉門傭兵投入烏克蘭戰場，顯示莫斯科與葉門叛軍「青年運動」之間日益密切的聯繫。美國外交官認為，俄國與青年運動的接觸，反映克里姆林宮願意將這場衝突擴展到包括中東在內的新戰場。

前往俄國的葉門被招募者告訴金融時報，他們原本被承諾提供高薪工作，甚至可以取得俄國公民身分，但他們在與青年運動有關的公司協助下抵達後，卻被強行編入俄軍部隊，並被派往烏克蘭前線。

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報導指出，這些主要是非自願的葉門傭兵出現在烏克蘭，顯示隨著傷亡增加，正有愈來愈多外籍部隊投入這場衝突。除了葉門人，還有來自尼泊爾和印度的傭兵，以及約一萬兩千名北韓人民軍正規部隊，參與俄羅斯庫斯克州對烏克蘭軍隊作戰。

據報導，在俄國與西方對立的背景下，葉門人的招募行動也凸顯俄國與伊朗及其中東代理人日益密切的關係。青年運動是德黑蘭支持的民兵組織，曾在去年以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」爆發加薩走廊戰爭後，透過針對紅海航運的攻擊行動破壞全球供應鏈。

美國的葉門特使蘭德金（Tim Lenderking）證實，俄羅斯正積極與青年運動建立聯繫，並討論武器轉移問題，但未提供具體細節，僅警告說，正在討論的武器種類令人擔憂，可能讓青年運動得以更有效地攻擊紅海甚至更遠的船隻。

俄募兵新招︰可免除311萬債務

另一方面，俄羅斯總統普廷廿三日簽署法律，允許報名前往烏克蘭戰場的人員及其配偶，免除最高達一千萬盧布（約三一一萬台幣）的未清償債務。專家認為，新法對卅幾歲以下的年輕人具有吸引力，為烏戰增添新變數。

根據俄政府聲明，這項新法本月稍早在國會通過，適用於十二月一日後簽訂一年役期的人員及其配偶，涵蓋二○二四年十二月一日前法院發出催收令，並啟動追討程序的逾期債務，可免除債務總額一千萬盧布。這項措施旨在協助因高額利息和缺乏儲蓄而陷入經濟困境的俄國青年，因為卅幾歲以下的年輕人最有可能背負貸款。

另一方面，訪問英國的法國外交部長巴霍近日接受英國廣播公司（BBC）專訪時強調，西方盟國不應對支援烏克蘭抵抗俄國侵略，劃設或表達任何紅線。至於法國是否可能派遣部隊參戰，巴霍則說：「我們不排除任何選項」。

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