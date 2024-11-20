全面衰敗、系統性金融風暴》中國經濟崩潰模式 面臨2選1

陸委會委託中華經濟研究院學者撰文分析中國第三季經濟情勢，報告直指中國經濟持續陷入通貨緊縮陰霾，「國進民退」問題依舊，當前經濟成長端仍賴出口支撐，事態正朝最壞的方向發展。（法新社檔案照）

2024/11/20 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會委託中經院學者撰文分析中國第三季經濟情勢，報告直指中國經濟持續陷入通貨緊縮陰霾，「國進民退」問題依舊，當前經濟成長端仍賴出口支撐。展望未來，中國經濟若非因長期空轉，緩步走向全面衰敗，便是因「系統性金融風暴」觸發而立即崩潰，危機已由企業擴散到大型銀行。

報告指出，國際市場看衰人民幣走勢，法人機構連續八個月減持境內證券。中國官方再降準降息，但願意更多儲蓄的存戶比率，連續四季維持在六成以上。

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危機已由企業擴散到大型銀行

報告分析，中國內需愈加頹靡，社會消費品零售總額年增率，由二○二三年前五個月的九．三％，驟降至今年前三季的三．三％。期間，城鎮固定資產投資年增率滑落○．六個百分點；其中，民間投資再度陷入負成長。國企投資年增率也由十四．一％的高峰，收縮至當前的六．一％。國進民退問題依舊，凸顯國企投資愈趨乏力。

在金融風險方面，今年九月底，中國的狹義貨幣供給量連續六個月負成長，其與廣義貨幣供給量增速差距擴大到十四．二個百分點，資金愈趨長期配置。消費者物價指數（CPI）年增率，連續十七個月低於一．○％；生產者物價指數（PPI）更連續廿一個月負成長，中國深陷通貨緊縮的陰霾。

另外，中國房地產開發投資、商品房銷售額與七十大中城市新屋房價，分別連續卅個月、十五個月與卅個月衰退。而且，因減稅降費與房市低迷，中國前八月稅收與土地出讓收入，分別年減五．三％與廿五．四％；目前端賴非稅收入，年增率高達十一．七％。即使中國政府撙節開支，赤字仍高達九七三九億人民幣。

報告評估，北京當局堅持漸進改革，使民眾適應經濟愈趨低迷，藉此避免羊群效應與金融風暴，代價卻是外資看空，持續撤離。展望未來，中國經濟若非因長期空轉，緩步走向全面衰敗，便是因系統性金融風暴，觸發立即崩潰，尤其是危機已由企業擴散到大型銀行。

報告示警，各國將相繼反制中國傾銷，削弱人民幣支撐力道。事態正朝最壞方向發展，台灣應構築防線，迎接無法避免的完美風暴。

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