中國「獵狐」脅迫異議人士 德州州長下令逮捕

美國德州州長艾波特頒佈行政命令，要求州政府調查並逮捕涉及中國「獵狐行動」的人員。（歐新社檔案照）

2024/11/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕川普當選美國總統後，共和黨主政的德州與國會同步行動，針對中國海外「長臂管轄」及駭客威脅展開反制。德州州長艾波特（Greg Abbott）十八日發布行政命令，要求州政府調查並逮捕涉及中國「獵狐行動」的人員，聯邦參議院十九日也舉行聽證會，聚焦中國駭客對美國民主、國家安全與經濟的威脅。

參院聽證會 聚焦中國駭客威脅

據「德州論壇報」報導，甫於今年七月率團訪台的艾波特，指示州公共安全廳深入調查並逮捕為中國政府執行「獵狐行動」的相關人員。他指出，此行動名義上為反貪腐，實際上卻是追蹤並脅迫海外異議人士及民運支持者，甚至逼迫他們返回中國。他強調，德州擁有超過廿五萬名合法華裔居民，必須全力保護他們免受中共威脅與騷擾，確保其自由與安全不受侵害。

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行政命令還提到中共設立的「海外警察站」，被指用於監控並威脅海外華人社群。根據人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）報告，中共在全球五十三個國家設立一○二處這類據點，其中一處曾位於德州休士頓。儘管美國司法部已取締紐約的相關設施，但全美其他地區仍可能存在類似據點。艾波特表示，德州將竭盡所能對抗這類非法行動，展現對中共全球擴張高度警戒的立場。

聯邦調查局（FBI）休士頓辦公室發言人哈根表示，聯調局自年初以來積極調查中共相關行動，並尋找潛在受害者，並強調中共的目標不僅是中國公民，還包括在美出生或入籍的華裔人士，這些行為嚴重違反美國法律並侵犯個人自由。為協助受害者，聯調局也設立專線，供民眾檢舉疑似威脅活動。

此外，聯邦參議院隱私、技術暨法令司法小組委員會十九日將就中國駭客活動召開聽證會。聯調局與美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）發布的聯合聲明指稱，中國駭客入侵多家美國電信公司，竊取敏感內容，包括執法機關監控資訊及政府官員通話紀錄，其中涉及總統當選人川普及候任副總統范斯。

聽證會由民主黨參議員布魯門塔主持，除討論駭客威脅外，還將審視特斯拉執行長馬斯克與中國的潛在利益衝突。多名資安專家將出席作證，包括資安公司「眾擊」（CrowdStrike）情報副總裁麥爾斯（Adam Meyers）等人。儘管中方否認相關指控，美國國會已要求AT&T、威瑞森（Verizon）等電信商就網路漏洞提出說明，並加強基礎設施安全。

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