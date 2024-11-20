搶跟川普人馬裝熟 中國大使吃閉門羹

中國駐美大使謝鋒近幾個月來加強活動，試圖與潛在的川普政府官員建立關係，卻頻吃閉門羹。（路透檔案照）

2024/11/20 05:30

〔編譯孫宇青、周虹汶／綜合報導〕美國總統當選人川普目前公布的白宮要員及內閣部會，在中國議題上立場強硬。英國「金融時報」十九日引述知情人士披露，中國官員今年以來一直試圖與潛在的川普政府官員建立聯繫，但「運氣不佳」，包括國會山莊在內，許多人認為與中國官員會面「沒有建設性」。

許多人認為見中國官員「沒建設性」

據報導，中國駐美大使謝鋒近幾個月來加強活動，在住家接待數十名前任美國官員和中國問題專家。一名見過謝鋒及其團隊的人士透露，北京似乎不像川普上次當選時一樣，與川普團隊有聯繫，「他們的核心問題是：『川普想要什麼？』」一名前美國官員表示，北京認為川普希望達成協議，但他們不知道川普想要什麼，在談判管道出現之前，「只能苦苦等待」。

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一名擁有中共人脈的北京受訪者表示，如果可能的話，北京希望與川普達成協議，「問題在於我們不知道川普的目標是什麼，或是誰能將兩者聯繫起來」。

前白宮國家安全會議（NSC）亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）直言，川普的勝利讓中國「措手不及」，「他們在華府和紐約四處尋找與川普的聯繫，也詢問民主黨分析師如何應對川普團隊」。麥艾文指出，「中國本質上只有一個玩法：說服川普周圍的商界領袖對中國態度軟化」。

各國駐美大使目前都在努力會見可能加入川普新政府的人士，但北京的劣勢在於，近年來華府對中國變得更加強硬，尤其共和黨人始終不願與中國官員接觸，因為他們認為沒有建設性，「只是中國使館官員向他們朗讀談話重點」。

今年稍早，北京責成川普第一任總統期間的中國駐美大使崔天凱，與川普團隊重新建立聯繫，但效果不彰。前中央情報局（CIA）中國問題專家韋德寧（Dennis Wilder）表示，「過去幾個月，訪問華府的有影響力中共官員向我透露，他們運氣不好，沒有得到與川普政府潛在官員會面的機會」。

繼瓦爾茲擔任國家安全顧問、魯比歐出任國務卿後，北京正密切關注川普的財政部長人選，以及前貿易代表萊特海澤是否回鍋。此外，中方也關注世界首富馬斯克的角色，因為他在中國有商業利益，且已進入川普核心圈。

福斯主持人達菲 獲提名運輸部長

另一方面，川普十八日宣布，提名福斯新聞財經網（Fox Business）政經節目「底線」（The Bottom Line）共同主持人達菲（Sean Duffy）出任運輸部長，成為繼福斯新聞節目主持人赫格塞斯被提名出任國防部長之後，第二位進入川普新內閣的媒體人。達菲二○一○年當選威斯康辛州聯邦眾議員，支持川普的移民和旅行禁令，曾在一八年指出，歐洲、中國、加拿大和墨西哥對美國徵收報復性關稅，從某種程度上來說犯下「經濟恐怖主義」。

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