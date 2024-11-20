中國無差別暴力續燒》湖南校門口 車輛衝撞逾10傷

39歲犯嫌當場遭民眾制伏痛毆，隨後被警方逮捕。（路透）

2024/11/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國繼廣東省珠海市體育中心戶外運動場十一日晚間驚傳駕車撞人慘案，導致至少卅五死、四十三傷，釀成中國近十年來最嚴重的無差別傷人事件，江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院十六日出現肄業生持刀傷人造成八死十七傷後，湖南省常德市鼎城區永安小學十九日也發生惡意駕車撞人事件，造成十多人受傷，成為中國各地近期頻傳的「報復社會」事件最新案例。

綜合官方訊息和媒體報導，十九日學生進校上學尖峰時間的上午七時卅七分許，常德玉霞街道雙潭路附近發生一起汽車撞人事件，一輛白色休旅車衝向校門外人潮，多名學生與家長被撞倒地，群眾倉皇逃進校園大喊救命，所幸傷者隨即被送往醫院救治，目前均無生命危險。肇事者為卅九歲男子黃某，遭憤怒民眾制伏痛毆，警方已將他逮捕，正進一步調查處理中。目前具體傷亡人數不明。

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永安小學案發生當晚，二○二六年世界盃亞洲區預選賽為中國國家男子足球隊對日本男足隊賽程，儘管比賽在福建省廈門市白鷺體育中心體育場舉行，仍引起日本政府高度警戒，並提醒本國公民注意，因為九月十八日廣東深圳的日僑學校周邊也曾發生十歲男童遭中國男子刺殺不治的憾事。

疑因子女遭霸凌 報復社會犯案

永安小學案所幸無人送命，但官方至今尚未公布犯嫌動機等細節。「自由亞洲電台」（RFA）引述未經證實消息指出，犯嫌疑似因子女在校被欺負但未獲處理，基於報復心理犯案。

本案發生後，立刻在中國網路瘋傳。網友和專家一致認為，此案反映出中國社會利益分配不均、社會矛盾積壓、心理健康支持不足，以及部分群體邊緣化，類似事件恐將前仆後繼上演，「只要政府不從源頭、不從社會公正的角度去處理社會的矛盾，而採取的都是壓制，當這些矛盾的當事雙方得不到公平的處理，他就會採取所謂報復社會的行動」，「這是在維穩政策下，必然出現的一個惡果」。

中華亞太菁英交流協會成員王智盛對中央社表示，中國社會正處於壓力鍋狀態，由於政府長期嚴格監管控制，民眾缺乏對社會治理宣洩不滿的有效管道，以往是以「躺平」做為無聲抗議，現在則是採取無差別暴力攻擊，展現對體制的不滿。

除挾怨報復事件頻生，中國各地也屢傳意外事故，新疆維吾爾自治區喀什市第八中學五號男生宿舍大樓，十八日下午發生一名學生不慎跌倒引發踩踏事故，造成三人重傷、十一人輕傷。

中國湖南省常德市永安小學19日發生惡意駕車撞人事件，造成十多人受傷，成為中國各地近期頻傳的「報復社會」事件最新案例。（法新社）

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