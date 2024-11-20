烏發射美製長程飛彈 引爆俄境彈藥庫

俄羅斯總統普廷19日簽署新版核武使用準則，擴大莫斯科能夠訴諸核武的範圍。圖為俄國在核武演習中試射亞爾斯洲際彈道飛彈。（美聯社檔案照）

2024/11/20 05:30

戰爭滿千日 澤倫斯基籲歐盟再祭制裁 釋出更多俄資產

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭十九日邁入第一千天，在美國總統拜登同意烏國使用美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）打擊俄羅斯境內目標後，烏軍隨即在十九日朝俄國西部邊境布揚斯克州（Bryansk）的軍事設施發射飛彈。俄羅斯國防部證實，烏克蘭共發射六枚彈道飛彈，其中五枚遭俄國防空系統擊落。

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與此同時，俄羅斯總統普廷十九日簽署新版核武使用準則，擴大莫斯科能夠訴諸核武的範圍，包括以核武回應對俄國領土的大規模非核武器攻擊，以及非核武國家對俄國及其盟友的攻擊行動，背後若有核武國家參與或支持，即視為聯合攻擊行為。不過，準則並未確切說明諸如此類的情況發生時，是否必然觸發核武反擊。

準則還提到，任何軍事集團或聯盟的任一成員對俄羅斯的侵犯，即視為全體組織對俄國的侵犯。此條款針對的即北大西洋公約組織（NATO）。根據修訂後的核武準則，莫斯科也將核保護傘擴張到親密盟友白俄羅斯。

「彭博」引述烏克蘭媒體報導，此為美方放行後烏軍首次以西方飛彈打擊俄國本土目標。烏國參謀總部證實，飛彈擊中距離烏俄邊境約一一五公里的布揚斯克州城市卡拉齊夫（Karachev），引爆儲藏在倉庫內的彈藥，但參謀總部和國防部皆以機密為由，拒絕說明飛彈種類。長程ATACMS飛彈射程可達三百公里。

俄國國防部則說，烏軍使用六枚彈道飛彈打擊布揚斯克區域一處地點；根據已證實資料，使用的是美製ATACMS飛彈。飛彈碎片落在一處軍事設施內，引發火災，目前火勢已被撲滅，沒有造成人員傷亡或損失。

俄改動核武準則 擴大可訴諸核武範圍

俄國官媒「塔斯社」（TASS）報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫警告，基輔使用西方飛彈的攻擊行為，可能符合新版核武準則的標準，「在使用非核武器進行侵犯，展現出對主權和領土完整的重大威脅情況下，俄羅斯聯邦保有使用核武的權利」。

聯合國裁軍研究所（UNIDIR）高階研究員波德維格（Pavel Podvig）向「莫斯科時報」表示，俄國核武準則最關鍵的改動之處，在於將「侵犯」的描述從「置國家存續於危急之中」，轉換為「展現對國家主權、領土完整的重大威脅」。

戰爭滿千日，烏國外交部聲明，「絕對不會向侵佔者臣服，俄羅斯軍隊將因為違反國際法受到懲罰」，「我們需要憑藉力量，而非綏靖達成和平」。烏克蘭總統澤倫斯基向歐洲議會發表視訊演說警告，普廷已將一萬一千名北韓士兵派至俄烏邊界，而且規模可能會增至十萬人，呼籲歐盟祭出更多制裁，並釋出更多從俄國沒收的資金和資產。

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