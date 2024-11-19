中國役齡非法移民 川普擬優先遣返

據透露，美國總統當選人川普明年1月就任後，可能以國家安全為由，優先遣返「役齡」中國無證非法移民。（法新社檔案照）

2024/11/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普承諾的移民遣返政策，引發亞裔社群憂慮。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，親近川普團隊的消息人士透露，新政府上台後將以國安為由，優先遣返「役齡」中國非法移民，並可能終止現行兩項移民政策，使未獲庇護身分者面臨遣返風險。

近年中國非法移民激增，二○二二至二四會計年度期間，經美國南北邊境非法入境的中國公民，從二．七萬人攀升至七．八萬人。亞裔已成美國成長最快的非法移民族群，二○○○年至一五年間成長達三倍。

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對於非法移民問題，川普曾在選前承諾，就任總統第一天就要發動美國歷來最大規模的無證移民驅逐行動。川普今年四月，更在競選活動中質疑：「過去幾個月有三．一萬至三．二萬名中國人入境，多為服役年齡男性，他們是不是想在美國境內籌組小型軍隊？」

川普近日陸續公布人事，其中「邊境沙皇」霍曼將負責管理美國邊境事務。消息人士告訴NBC，川普新政府將認定為從軍年齡的中國無證移民，列入首批驅逐的目標群體之一，理由是他們對國安構成潛在風險。

專家︰反中情緒日益加劇

儘管川普承諾對所有無證移民進行大規模驅逐，但專家指出，專注於「役齡」群體的做法，反映日益加劇的反中情緒。消息人士透露，川普團隊對中國非法移民的關注，是政權交接團隊更大計畫的一部分，可能包括終止拜登政府的兩項移民政策，使尚未獲得庇護的入境者成為驅逐對象。

值得注意的是，拜登政府遣返非法移民的力道同樣強硬。移民政策研究所（Migration Policy Institute）資料顯示，自二○二一會計年度至二四年二月，已遣返一一○萬人，相較於川普第一任期的一五○萬人，執法強度相當。

法律專家指出，大規模遣返在執行面存在挑戰，一來必須耗費大量資源，二來許多無證移民因經濟困境、宗教迫害或政治因素而逃離中國，此類案例在司法審理上難以速決。

亞裔法律辯護與教育基金會（AALDEF）執行董事李博（Bethany Li）說，針對華人社區的行動早有端倪，美國多州已立法限制中國人購地，川普第一任期推動的「中國倡議」（China Initiative）也因涉及種族定性而飽受批評。她強調：「聯邦及州政府將中國視為國安威脅，令人聯想到二次世界大戰期間日裔美國人遭拘禁，以及九一一恐怖攻擊事件後穆斯林與南亞裔男性被扣押和遣返的往事。」

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