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    ATACMS射程3百公里 俄庫斯克成目標

    （美聯社檔案照）

    （美聯社檔案照）

    2024/11/19 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕拜登政府批准烏克蘭使用美國提供的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等武器，攻擊俄羅斯境內目標。檢視烏俄戰爭最新局勢與ATACMS射程，該型彈道飛彈的射程雖可達三百公里以上，但無法觸及莫斯科等俄國政軍重鎮，研判烏軍運用於打擊鄰近邊境的庫斯克等地可能性較高。

    烏俄戰爭爆發迄今已兩年八個月，俄羅斯仍佔領頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松部分地區，以及整個克里米亞半島。雖然烏克蘭今年八月揮師俄國西部庫斯克州，但佔領區僅限於烏俄邊境一隅。而在北韓派超過一萬名官兵陸續前往庫斯克協助俄軍作戰後，戰況已更加詭譎。

    路透報導，烏軍已開始計畫在近期運用MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」，展開首波長程攻擊行動。不過，檢視英國國防部十五日發布的烏俄戰場態勢圖，以及比對ATACMS射程可見，由於烏克蘭、俄羅斯的幅員遼闊，若烏軍從鄰近庫斯克州的蘇梅、東北重鎮哈爾科夫、南部大城赫爾松州發射ATACMS，雖然可觸及庫斯克市與克里米亞半島，甚至可能打擊俄國西部大城頓河畔羅斯托夫周邊目標，但面對遠在六百公里外的俄國首都莫斯科等政軍重鎮，依舊鞭長莫及。

    ATACMS屬於短程彈道飛彈，射高可達四．九萬公尺，並以三馬赫時速直攻敵方目標。雖然ATACMS僅能掛載高爆彈、集束彈藥等彈頭，但極為精準，圓周誤差公算僅約九公尺，因此對烏克蘭而言，ATACMS更像是把「狙擊槍」，能夠精準打擊敵方目標，而非造成大範圍破壞。

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