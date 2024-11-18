中國無差別殺人連環爆》江蘇8死17傷 廣東校舍喋血

繼廣東珠海發生駕車撞人事件後，江蘇省宜興市的無錫工藝職業技術學院16日晚間又發生砍人事件，造成至少8人死亡、17人受傷。（路透）

2024/11/18 05:30

傳凶嫌不滿工廠欠薪 回母校砍人

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國近日接連發生惡性無差別傷人事件！繼本月十一日廣東省珠海市發生駕車撞人事件，造成卅五人死亡、四十三人受傷後，十六日晚間六時三十分，江蘇省宜興市的無錫工藝職業技術學院再發生砍人事件。中國中央電視台報導，有八人死亡、十七人受傷，犯嫌被當場逮捕。此外，位於廣州市的廣東工業大學宿舍十七日也發生持刀砍人事件，傷亡狀況仍不得而知。

十六日晚間，網路傳出無錫工藝職業技術學院內有人持刀傷人；網傳影片顯示，路上多人倒地不起，有人稱「我舍友被捅，那個人看見人就捅，你們都別出去」。中國媒體《極目新聞》報導，傷患被送到宜興市人民醫院新院區急救。

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宜興市公安局發布緊急通報稱：「經初步調查，犯罪嫌疑人徐加金，現年廿一歲，無錫工藝職業技術學院二○二四屆畢業生，但因考試不合格未拿到畢業證書，以及對實習報酬不滿，遂回校發洩行凶，徐加金對其犯罪行為供認不諱。」

中國管控輿論 相關影像遭刪除

與此同時，網路流傳疑似凶嫌十六日留下的「書信」，對砍人動機提出解釋，聲稱因工廠拖欠工資、不給買保險、不給加班費、罰款、不給賠償金，「廠裡的工人每天生死輪迴兩班倒或三班倒，一天工作十六個小時，一個月沒有一天休息，我因生病請了幾天假，部門經理竟然說別人發高燒的流鼻血的都能幹活，你憑什麼不能，不能幹就滾蛋」。

徐加金在「書信」上還說，學校還不給他畢業證書，導致他無法畢業，「我希望我的死可以推動勞動法進步」，「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的」。

事件發生後，中國政府加強網路輿論管控，社群媒體「微博」上關於此事的相關影片與照片迅速被刪除。網友搜尋「＃無錫高校持刀傷人事件＃」等關鍵詞時，會出現「抱歉，該主題內容未予顯示」的提示，顯示當局壓制事件相關資訊。

中國網友︰炸藥桶已點燃了

未料，廣東工業大學宿舍十七日也發生持刀砍人事件，多張照片在社群媒體Ｘ平台上迅速流傳，有人疑似背部中刀倒在一樓地面，宿舍的樓梯間滿是血跡。在另一段影片中，有學校保安、警方人員在一處宿舍外踹門，疑似凶嫌將自己鎖在房間內。

由於中國近來隨機性的無差別傷人事件頻傳，不少網友直呼這根本是「野火燎原」，「炸藥桶已經點燃了」，接下來可能一直連環爆下去。中共江蘇省委書記信長星則聲稱，要加強校園安全管理，並在人員密集場所提高「見警率」。

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