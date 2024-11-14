嚇阻中朝 美日韓今年2度演習

美日韓3國13日起在東海展開「自由之刃」聯合演習，這是3國繼今年6月以來第二次舉行，美國出動核動力航空母艦「喬治華盛頓號」參演。圖為南韓總統尹錫悅6月在首輪「自由之刃」演習時，登上停靠釜山的美國海軍航艦「羅斯福號」。（歐新社檔案照）

2024/11/14 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕美國、日本和南韓三國十三日起在東海展開「自由之刃」（Freedom Edge）聯合演習，這是三國繼今年六月以來第二次舉行，包括美國核動力航空母艦「喬治華盛頓號」在內，共有七艘艦艇參演，還有匿蹤戰機、反潛機等，三國部隊將在東海周邊展開彈道飛彈、防空、反潛作戰，以及網路防禦等多領域演訓。

「自由之刃」名稱來自美韓的「自由之盾」和美日的「利刃」演習，促成三國聯合演習的背景，包括日韓關係改善，以及北韓的威脅升級。去年八月，在美國大衛營舉行的美日韓三國峰會敲定每年聯合演習，今年六月底首次舉辦，北韓因此跳腳，批判三國關係已發展成「亞洲版北約」。

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六月的演習中，美國出動核動力航艦「羅斯福號」，還有日本海上自衛隊護衛艦「愛宕號」及南韓KF-16戰機參加。這次演習除了有喬治華盛頓號，日本海自神盾艦「羽黑號」以及航空自衛隊F-15、F-2戰機，美軍及南韓空軍也將出動F-35匿蹤戰機。

日本放送協會（NHK）報導，對於這次三國聯合演習，日本防衛省表示，是為了持續表明日美韓維護自由的防禦態勢和堅定意志，促進日美韓的相互操作性，以維護包括朝鮮半島在內的印太地區和平穩定。分析認為，基於北韓反覆發射彈道飛彈的挑釁，以及中國軍事擴張，三國藉由加強合作提高嚇阻力。

日研發新雷達抗極音速飛彈

另一方面，日本讀賣新聞報導，由於中國、俄羅斯和北韓持續部署及研發高超音速（極音速）飛彈，日本為提升因應能力，將運用國產技術研發新世代雷達系統。防衛省防衛裝備廳計畫在二○二九年度前，斥資卅億日圓（約六億台幣）研發新型雷達核心技術，以提升因應極音速武器的能力。

極音速武器為飛行速度可達音速五倍（五馬赫）以上的可操縱武器，主要分為極音速滑翔載具（HGV）和極音速巡弋飛彈（HCM）兩類。極音速武器飛行距離遠、速度快、機動性強、難以被衛星和防空雷達探測到，具有突破飛彈防禦系統的能力。中、俄和北韓都相繼研發、部署極音速武器，俄國也在烏克蘭戰場上使用極音速巡弋飛彈。

防衛裝備廳規劃中的新世代雷達系統，運用最先進半導體提高數據處理能力，目標偵測能力超過傳統國產雷達，能夠正確地將攔截飛彈誘導至目標，對於敵方發動飛彈「飽和攻擊」的因應能力也可望提升。防衛裝備廳從去年度開始進行因應極音速滑翔載具的反飛彈研究，並想定與新世代雷達的研發做連結。

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