南海緊張 菲擴編海防隊 抗中擴權

菲律賓海岸防衛隊計畫2027年起向法國和日本購買至少49艘新船艦，並將人員編制擴充7000人，在2025年底前達到3.7萬人規模，成為南海地區海巡執法人員最多的國家。圖為中國海警船去年8月在南海仁愛暗沙向菲國海巡船發射水砲。（法新社檔案照）

2024/11/14 05:30

購買至少49艘新船艦 擴編7千人

〔編譯周虹汶／綜合報導〕菲律賓和中國在南海爭議海域的衝突導致局勢升溫，菲國不僅從四日起舉行「奪島」演練，菲律賓海岸防衛隊（PCG）也積極推動轉型升級相關準備，計畫二○二七年起向法國和日本購買至少四十九艘新船艦，屆時捍衛海洋主權的能力可增加一倍以上，並將人員編制擴充七千人，在二○二五年底前達到三萬七千人規模，成為南海地區海巡執法人員最多國家。

中又在黃岩島海空巡邏

中國則在十日公布具有主權爭議的南海黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）領海基線，反制菲律賓總統小馬可仕八日簽署「菲律賓海洋區域法」和「菲律賓群島海道法」，無視菲方抗議，十三日更在黃岩島周邊「依法進行」四個月以來第二次的海空聯合巡邏。

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香港南華早報十三日報導，菲律賓海防隊指揮官加文上週在「馬尼拉南海對話」宣布前述消息。他表示，四十九艘新艦將加入菲國目前長度在廿四至九十七公尺不等的廿五艘大型船隻所組船隊陣容，包括長卅五公尺的法國快速巡邏艇四十艘，將透過法國政府的長期融資協議獲得。與法國其他官方發展援助計畫不同，這項計畫納入本地組件和技術轉讓，其中廿艘將在法國建造、廿艘在菲國。

菲律賓海防隊還將從日本三菱造船株式會社接收五艘九十七公尺長的船隻，預計二○二七年起交付，由日本國際協力機構提供五．○七億美元貸款資助。

今年對中已提出56次抗議

小馬可仕八日簽署「菲律賓海洋區域法案」，將聯合國海洋法公約（UNCLOS）與南海仲裁案裁決整合至菲律賓國內法，為菲國海洋權利提供法理依據，包括南海菲索區域在內，賦予海防隊在全國七千多個島嶼及其專屬經濟區執法的主要職責。中國十日隨即訂定南海六十四座島礁「標準名稱」，並劃定黃岩島領海基線，稱此為依法加強海洋管理的「自然步驟」。

對此，菲國國家海事委員會十二日回應，「這些基線的制定，侵犯菲國歷史上對馬辛洛克灘長期以來確立的主權」，為「一二年非法侵佔該淺灘的延續」。菲國外交部也表示已向中方表達不滿，為菲國今年對中國就南海問題提出的第五十六次抗議。菲國防部長鐵歐多洛十二日在澳洲坎培拉會晤澳洲防長馬勒斯後表示，中國正對菲國擴大施壓，以迫使菲國放棄其南海主權聲索行動。

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