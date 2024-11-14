川普新設政府效率部 找上馬斯克

川普任命電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（右）與前共和黨總統參選人、資產管理公司Strive Asset Management共同創辦人拉馬斯瓦米（左），執掌新成立的政府效率部。（法新社檔案照）

2024/11/14 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國候任總統川普十二日宣布，上台後將成立新機構「政府效率部」（DOGE），由科技富豪馬斯克及印度裔企業家拉馬斯瓦米，共同擔任政府效率專員領導該部，做為「拯救美國」（Save America）運動的重要一步，並預告「他們的工作最晚將於二○二六年七月四日結束」，「將是我在獨立宣言二五○週年之際，送給美國最好的禮物」。

與印度裔商人拉馬斯瓦米共掌 非正式聯邦公職

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川普在競選期間就和馬斯克公開頻繁互動，表示將給予他正式職位，負責監督建議政府支出削減的相關機構，但承諾不會是全職職位。川普聲明表示，DOGE將實現共和黨長期以來的夢想，「從政府外部提供建議和指導，並將與白宮和管理及預算局（OMB）合作，推動大規模結構改革，為政府創造前所未有的創業型方法」，「由這兩位傑出人士瓦解政府官僚體系、撤銷多餘的監管程序、刪減浪費性支出，並調整聯邦機關結構，聯手替我的政府鋪路」。

聲明說，川普期待與兩人合作，「改革聯邦官僚機構，著眼於效率之餘，也將聚焦讓所有美國人民日子過得更好」。川普表示，二○二六年七月四日將迎來美國國會通過獨立宣言二五○週年，「一個規模更小、效率更高、官僚主義更少的政府，將是我在獨立宣言二五○週年之際送給美國最好的禮物。我堅信他們一定會成功！」

美聯社指出，目前仍不清楚DOGE將如何運作，但它可能受「聯邦諮詢委員會法」管轄，該法規定為政府提供建議的外部團體運作方式、並對公眾負責，但馬斯克和拉馬斯瓦米並非正式的聯邦公職人員，無須揭露資產及相關道德限制。

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