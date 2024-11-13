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    川普新人事 戰友掌環保署 助手接副幕僚長

    據知情人士透露，國土安全部部長將由南達科他州州長諾姆出任。（法新社檔案照）

    據知情人士透露，國土安全部部長將由南達科他州州長諾姆出任。（法新社檔案照）

    2024/11/13 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國候任總統川普正積極籌組新內閣，十一日任命前紐約州聯邦眾議員澤爾丁擔任環境保護署（EPA）署長，上任首要任務是解除迫使企業外移的管制措施。另據知情人士向媒體透露，國土安全部部長將由南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）出任，川普第一任期的移民議題高級顧問米勒（Stephen Miller），則將擔任白宮副幕僚長。

    澤爾丁曾任紐約州議會參議員，二○一五年進入眾議院，二二年參選紐約州州長時，敗給民主黨候選人侯可，是川普的親密戰友。川普透過社群媒體任命他出任環保署署長時指出，他將能確保公平、迅速地制定放鬆管制的政策，釋放美國企業潛力，同時維持最高環保標準。澤爾丁則發文回應，很榮幸加入川普政府，「我們將恢復美國的能源優勢，重振汽車產業，把工作機會帶回美國，讓美國成為人工智慧的全球領航者，我們實現這些目標的同時，也會保護乾淨的空氣與水」。

    澤爾丁在接受福斯新聞訪問時更說，將在川普政府上任百日內，「撤回那些使企業掙扎及迫使它們遷往海外的管制」，確保美國能夠「追求能源主導地位」，「將美國就業機會帶回給汽車產業」，並批評「這個國家的左翼勢力透過管制措施，讓企業走入錯誤方向」。

    但美聯社指出，澤爾丁過去競選或代表川普出席公開活動時，談論議題主要圍繞軍事、國家安全、反猶太主義、美國與以色列關係、移民和犯罪等，在眾院八年期間不曾參與環境政策監督相關的委員會。

    國土安全部長 移民強硬派

    至於諾姆，曾被外界看好可能成為川普副手搭檔。她接任國土安全部的首要任務，將是執行川普的移民政策，包括大規模驅逐無證移民。而川普看中諾姆，凸顯他欲確保由效忠者領導他所看重的部會，以順力推動內政議程。米勒則是跟在川普身邊最久的助手之一，對於移民等議題亦屬強硬派，在川普第一任期和競選期間常為這類政策代言。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普延攬米勒與「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）等對移民政策採取強硬立場者擔任要職，再加上諾姆，意味著川普第二任期將堅決兌現打擊非法移民的承諾。

    川普第一任期的移民議題高級顧問米勒，則將擔任白宮副幕僚長。（法新社檔案照）

    川普第一任期的移民議題高級顧問米勒，則將擔任白宮副幕僚長。（法新社檔案照）

    美國候任總統川普任命前紐約州聯邦眾議員澤爾丁擔任環境保護署（EPA）署長。（美聯社檔案照）

    美國候任總統川普任命前紐約州聯邦眾議員澤爾丁擔任環境保護署（EPA）署長。（美聯社檔案照）

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