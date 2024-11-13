美新駐聯大使 主張及早武裝台灣

被川普任命為駐聯合國大使的史蒂芬尼克，為眾議院跨黨派「國會台灣連線」成員之一，主張持續深化美台長期夥伴和友好關係，支持美國武裝台灣。（路透檔案照）

2024/11/13 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統當選人川普十日宣布，已邀請紐約州共和黨籍聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）擔任駐聯合國大使。現年四十歲的史蒂芬尼克對中國立場強硬，對台灣極為友好，為眾院跨黨派「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）成員之一，主張持續深化美台長期夥伴和友好關係，支持美國武裝台灣，近期更針對哈佛大學處理台裔學生抗議中國大使謝鋒事件，批評哈佛向中共低頭。

史蒂芬尼克在二○一四年以卅歲之齡，首度躋身國會，成為眾議院歷來最年輕女議員，並逐步晉升至眾院共和黨領導層，二一年獲任命為眾院共和黨黨團會議主席，成為共和黨在眾院的第四號人物，在情報和軍事委員會發揮重要影響力。

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史蒂芬尼克力反中國無人機

今年九月，史蒂芬尼克提出「對抗中國共產黨無人機法案」，要求將中國大疆創新公司（DJI）列入聯邦傳播委員會（FCC）黑名單，禁止新款無人機在美國銷售。當時她發佈新聞稿指出，美國政府已多次證實，大疆無人機對美國的關鍵基礎設施及國家安全構成風險，需要提出防範措施。該法案獲無異議通過。

史蒂芬尼克還曾與聯邦參議院情報委員會副主席魯比歐，聯名致函商務部長雷蒙多，要求撤銷對中國電信巨擘華為的晶片相關技術和工具的出口許可證，並反對展延美中「科技協議」，避免中國利用民間研究夥伴關係圖利軍方。

今年四月，哈佛大學台裔學生吳亭樺等人利用中國大使謝鋒到校演講的機會，抗議中國打壓人權，卻遭中國留學生暴力拖離會場。眾院「美中戰略競爭特別委員會」要求哈佛說明如何處理中共的跨國鎮壓，史蒂芬尼克痛批哈佛被敵對勢力腐蝕、對中共卑躬屈膝，「我們不能允許美國高等教育機構成為中共實施跨國鎮壓的工具」。

主張將中國踢出世衛

在武漢肺炎（COVID-19）疫情肆虐美國後，史蒂芬尼克曾在二○二二年要求美國總統拜登「窮盡一切手段」，追究中國「釋放」新冠病毒及「掩蓋」疫情的責任，全面調查新冠病毒起源，並痛批中國操縱世界衛生組織（WHO）等國際組織，主張應將中國「踢出去」。她也曾在二一年與其他逾六十名跨黨派眾議員，聯名致函美國國務卿布林肯，呼籲將台灣納入美國疫苗分配優先名單。

史蒂芬尼克主張，美國應該及早「武裝台灣」，以嚇阻中國武力犯台。她強調，北京當局正密切關注美國對烏克蘭戰爭採取的外交政策，美國應該思考這會對台灣的未來帶來何種影響，「我們需要武裝台灣，我們現在就給予台灣支持，一方面是為了嚇阻中國，一方面也是為了確保台灣可以自衛」。

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